MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: este es el formulario OBLIGATORIO que debes llenar antes de salir del país por más de 6 meses

Viajar al extranjero puede parecer un trámite simple, pero para quienes viven en Estados Unidos bajo algún estatus migratorio, puede generar consecuencias inesperadas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advierte que salir del país sin la documentación adecuada podría afectar solicitudes pendientes o incluso impedir el reingreso legal.

Por ello, la institución recomienda verificar siempre los requisitos antes de planear un viaje. En muchos casos, los migrantes deben obtener un documento de viaje válido, y para solicitarlo es obligatorio completar un formulario específico que permite regresar al país sin contratiempos.

El Formulario I-131, el documento clave para salir del país

El Formulario I-131 es el más importante para quienes planean viajar fuera de EE.UU. Incluye solicitudes como permiso adelantado, permiso de reingreso, documento de viaje para refugiados o autorización de viaje bajo TPS. También lo usan residentes permanentes que estarán fuera entre seis meses y un año o más.

USCIS advierte sobre los requisitos para viajar fuera de EE.UU.

Este formulario puede presentarse en línea, según el tipo de solicitud, o por correo postal. Las tarifas varían, aunque generalmente rondan entre US$580 y US$630. Si USCIS aprueba la petición, emitirá documentos como el I-512T, el I-512L o un Permiso de Reingreso, los cuales permiten solicitar admisión al país sin necesidad de una visa adicional.

No obstante, la agencia recalca que ni la autorización de viaje ni el permiso de entrada garantizan el reingreso: toda persona será inspeccionada al llegar a un puerto estadounidense.

Reglas básicas de USCIS para viajar fuera de EE.UU.

USCIS establece que cualquier persona que desee salir del país y luego regresar debe contar con un documento de entrada válido, como una green card, una visa activa o un permiso emitido por la agencia. Aunque los residentes permanentes suelen viajar sin problemas en estancias cortas, ausencias prolongadas pueden afectar su estatus.

El tipo de documento requerido depende del estatus migratorio o de si el solicitante tiene trámites pendientes. En la mayoría de los casos, USCIS aclara que es necesario solicitar un documento de viaje antes de salir de Estados Unidos, lo que ayuda a evitar complicaciones en los puertos de entrada.