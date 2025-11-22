GRAN TRIUNFO para migrantes: prohíben a ICE acceder a tu información de contribuyente sin importar tu estatus migratorio

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE, es una de las agencias federales más temidas durante el segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos, al ser una de las encargadas de buscar, arrestar y deportar a migrantes indocumentados, pero también a presuntos extranjeros con antecedentes penales.

Sin embargo, el no pocas veces abusivo accionar de sus agentes les ha hecho ganarse el repudio de un sector no menor dentro de la sociedad estadounidense. En ese sentido, una jueza federal ha hecho historia al limitar el alcance del brazo de ICE para coger a los ilegales.

Jueza prohíbe al IRS compartir información confidencial con ICE

Fue Colleen Kollar-Kotelly, jueza de distrito, quien emitió una orden judicial impidiendo al Servicio de Impuestos Internos (IRS) proporcionar información confidencial, que incluye domicilio, para aplicar las leyes de inmigración a agencias como ICE o la Patrulla Fronteriza. Su sustento es que esta colaboración forma parte de una política arbitraria, además de violar la ley que protege la confidencialidad de los contribuyentes.

Así lo describió la jueza: "Los miembros del grupo demandante se enfrentan al riesgo inminente de que la información confidencial de sus domicilios, que proporcionaron al IRS, sea utilizada indebidamente por ICE para la aplicación de la ley de inmigración civil".

ICE es una de las agencias federales encargadas de capturar indocumentados.

ABC 7 recuerda que fueron un grupo de pequeñas empresas y sindicatos los que presentaron una demanda para detener esta política, la cual inicio en abril de 2025, cuando el IRS comenzó a compartir información privada sobre los domicilios de los contribuyentes, al punto que para agosto se divulgó la información de poco más de 47 mil contribuyentes.

Además de violar la ley federal que protege la información de los aportantes, la jueza aseguró que también atenta contra la Ley de Procedimiento Administrativo.

El mismo portal recoge las palabras de Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward: "Esta es una victoria para millones de personas en Estados Unidos cuya información se ha visto amenazada por la administración Trump-Vance, y representa la primera orden judicial contra este intercambio ilegal de datos. Pagar impuestos no implica renunciar al derecho a la privacidad".

Indocumentados pagan impuestos a IRS

ABC 7 nos dice que la Sección 6103 del Código Federal de Impuestos exige al IRS mantener la confidencialidad de la información individual, salvo excepciones limitadas, que incluyen a agencias policiales para investigar y enjuiciar delitos no tributarios, siempre que estos posean la aprobación de una corte.

En cuanto al tema de los inmigrantes, es de conocimiento público que el IRS permite a indocumentados presentar declaraciones de impuestos con números de identificación fiscal individual o ITIN. ABC 7 afirma que el Centro de Políticas Bipartidistas reveló que han aportado con unos US$ 25.7 billones de dólares en impuestos del Seguro Social, pero, eso sí, haciendo uso de números prestados o fraudulentos.