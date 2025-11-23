ALERTA para venezolanos con TPS: NUEVOS CAMBIOS complican la renovación de la licencia en Florida

La comunidad venezolana amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrenta un nuevo obstáculo: la dificultad para renovar sus licencias de conducir, particularmente en Florida, donde recientes lineamientos federales están modificando los criterios de validez. Estos cambios han generado dudas entre miles de beneficiarios que dependen del documento para trabajar, estudiar y movilizarse diariamente.

Las autoridades estatales comenzaron a aplicar una revisión más estricta de los documentos migratorios asociados al TPS, lo que provocó retrasos, rechazos y mayor incertidumbre. La actualización se implementó inmediatamente después de decisiones del gobierno federal y un fallo reciente de la Corte Suprema, lo que llevó a muchos venezolanos a buscar claridad sobre cómo proceder.

Por qué algunos venezolanos están teniendo problemas con la licencia TPS

Los problemas comenzaron cuando Florida implementó nuevas instrucciones federales que establecen los límites de validez de las licencias de conducir TPS. Las autoridades estatales únicamente reconocen documentos migratorios cuya vigencia coincida con las fechas emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando fuera a quienes no poseen los papeles actualizados.

Venezolanos con TPS enfrentan dificultades para renovar su licencia en Florida.

El abogado de inmigración Luis Victoria señaló que es fundamental verificar la vigencia de cada documento antes de renovar la licencia. No contar con los papeles correctos, como el Documento de Autorización de Empleo (EAD) o el Formulario I-821 vigente, puede detener el trámite e incluso causar complicaciones legales para el solicitante.

Vigencias, advertencias de expertos y el impacto del fallo de la Corte Suprema

Las fechas de validez dependen del vencimiento del EAD o del Formulario I-821. Quienes tengan documentos válidos hasta el 2 de octubre de 2026 pueden utilizar su licencia hasta esa misma fecha. En cambio, aquellos cuyos documentos vencen antes, como septiembre de 2022, marzo de 2024, abril de 2025 o septiembre de 2025, solo podrán mantener la licencia hasta el 2 de abril de 2026, según reportes de medios especializados.

Expertos en inmigración recomiendan a todos los beneficiarios conservar todas las notificaciones oficiales de USCIS, ya que cualquier revisión podría requerir pruebas de estatus. Los cambios actuales comenzaron luego de que, a finales de octubre de 2025, la Corte Suprema ordenara el fin inmediato de la designación TPS de 2021, una medida que fue adoptada automáticamente por las oficinas estatales encargadas de emitir licencias.