¡INDIGNACIÓN en Miami! Niegan visa humanitaria a niña cubana con diagnóstico de cáncer: "Cruzamos la frontera para salvarla"

Mia Rey Jimenez es una niña cubana de 2 años con un agresivo cáncer infantil de fase cuatro, por lo que sus padres decidieron dejar la isla caribeña para migrar hacia los Estados Unidos en busca de un hospital donde puedan salvarle la vida a la pequeña. Sin embargo, las agencias migratorias le negaron la visa humanitaria, por lo que hoy piden una segunda oportunidad.

Migrando para salvarle la vida a Mía

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando la bebé de 2 años fue diagnosticada con un neuroblastoma metastásico, por lo que su familia tomó la drástica decisión de dejar Cárdenas, en Matanzas, para partir rumba a Miami, Florida, pero, pese a contar con la documentación necesaria para solicitar una visa estadounidense, la misma fue denegada, por lo que en la actualidad están en proceso de apelación.

Liudmila Jiménez Matos, madre de Mia, está convencida que la pequeña de 2 años recibiría el mejor tratamiento en el Hospital Infantil Nicklaus de Miami, una opción superior de las que cuenta en Costa Rica, país donde se encuentran en la actualidad.

La mujer confesó que primero viajó de Nicaragua a Costa Rica en busca de mejores opciones que las que tenían a la mano en Cuba: "Fue una decisión difícil porque sabíamos lo que significada para un cubano llegar a otro lugar", detalló que en el país centroamericano su hija recibió quimioterapia, así como una cirugía de alto riesgo, que los médicos le auguraron un 90 por ciento de probabilidades de sobrevivir porque el tumor estaba enredado con la aorta y la vena cava: "es una luchadora con ganas de vivir", acotó.

Hospital en Miami ofrece salvación para Mía, pero...

Pero, pese a que le extirparon los tumores, conserva una masa pulmonar que ha hecho metástasis en la médula ósea, esto provoca producción inadecuada de células madres. Es aquí donde entra a tallar el Hospital Infantil Nickalus de Miami, institución que aceptó hacerse cargo, garantizando un 80 por ciento de posibilidades de supervivencia, pero el problema viene en el hecho de que tienen que ingresar de forma legal a los Estados Unidos.

Para lograr esto, requieren con urgencia de la visa humanitaria, que en los EE. UU. es otorgada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), entidad que la negó de forma categórica, por lo que la familia de Mia apeló presentando pruebas médicas, además de soporte financiero. Un punto a favor es que el padre de la bebé de 2 años es residente legal y sin antecedentes penales, según Lissette Herrera, asistente legal.

"El padre no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, es ciudadano estadounidense y siempre ha pagado sus impuestos, y tienen una petición familiar de 2023 (...) Hay seguros, hay fundaciones, hay un GoFundMe, y el padre trabaja. Llamaba a la oficina de la congresista María Elvira Salazar todos los días. Sé que en algún momento se vuelve molesto", dijo Herrera.

Pero, ¿Cuáles son los argumentos de la defensa de Mia para convencer a USCIS de darle visa humanitaria? La primera de todas es asegurar que no será una carga para el estado, pues cuatro fundaciones (además del Hospital Infantil Nicklaus) han garantizado el respaldo económico para la cobertura del tratamiento médico. Asimismo, la campaña de GoFundMe para aumentar el respaldo económico, así como demostrar de solventar la estadía, a la vez de otras necesidades de la niña y sus padres".

El caso se hace viral en redes sociales

Guampy, un usuario de TikTok, se comunicó con Liudmila quien compartió su testimonio: "Mi hija se llama Mía y tiene dos años. Tiene un cáncer agresivo en etapa cuatro. un neuroblastoma con metástasis. Estamos en Costa Rica. Cruzamos fronteras para que la niña pudiera salvarse".

La madre de Mía aseguró que están moviendo cielo y tierra buscando ganarse el apoyo de la comunidad para que ejerzan presión con la finalidad que les otorguen la visa humanitaria: "Necesitamos una visa y ayuda para conseguirla (...) que pongan la mano en el corazón, para apelar a la humanidad". Liudmila concluye que existe una opción de tratamiento real para salvarle la vida a Mía y pueda soñar con un futuro.