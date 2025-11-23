- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¡INDIGNADOS! Republicanos pro Trump de Carolina del Norte critican redadas antinmigrantes: "¿Vale la pena hacer esto?"
Desde la llegada de las agencias migratorias a Carolina del Norte, las críticas no han parado contra las redadas, inclusive de miembros locales del Partido Republicano.
Agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP) están realizando una violenta campaña de redadas anti inmigración en Carolina del Norte, específicamente, en ciudades como Charlotte, donde se han suscitado una serie de encuentros dramáticos entre los federales y migrantes.
Estos hechos causaron la indignación masiva de los ciudadanos, pero ha sido muy inesperado que líderes locales del Partido Republicano, muchos de estos pro Donald Trump, se han mostrado preocupados por la violencia con la que los agentes aplican las leyes de inmigración.
PUEDES VER: DURA CONDENA para exagente de la CBP: traicionó la seguridad fronteriza de Arizona al cometer una acción impensada
Republicanos preocupados por redadas en Carolina del Norte
Sin embargo, las acciones de ICE y CBP están generando la preocupación de líderes republicanos en dicho estado, como es el caso del exgobernador Pat McCroy, advirtió que algunas redadas pueden perjudicar y mucho al Partido Republicano por su arbitrariedad:
"Los republicanos dominaban el tema de la inmigración mientras perseguían a los criminales y las pandillas, pero creo que están perdiendo la ventaja en ese tema debido a la aparente falta de coherencia en la implementación del arresto (...) Desde una perspectiva política y de relaciones públicas, por primera vez, la inmigración podría estar teniendo un impacto negativo en mi partido", rescató politico.com.
"Si yo fuera la administración, realmente enfatizaría a quiénes han arrestado y el impacto negativo que han tenido en la comunidad, pero no estamos escuchando eso", agregó.
Politico insiste en que uno de los grandes bemoles en la política migratoria de la administración Trump radica en igualar la inmigración ilegal con la delincuencia violenta en los Estados Unidos, pero insiste en que los funcionarios de inmigración viven presionados por la Casa Blanca par aumentar las cifras de arrestos y deportaciones.
Las agencias federales capturaron a 200 personas en 48 horas en su estadía en la ciudad de Charlote.
Por su parte, Edwin Peacock III, un republicano moderado que perdió ante los demócratas en los comicios de noviembre de 2025 para el Consejo Municipal de Charlotte, afirma que las redadas han dejado una mala impresión entre los votantes.
"¿Vale la pena el precio de hacer esto? No veo que esta nube se aleje de lo que estará en la mente de los votantes", expresó. Y es que pese a que los republicanos han apoyado en tropel las medidas contra la inmigración, lo cierto es que las imágenes que se hicieron virales en redes sociales por la violencia del accionar de ICE y el CBP. muchas veces contra inmigrantes sin antecedentes penales, hace difícil justificar lo injustificable.
Pero, no solo en Carolina del Norte los republicanos están preocupados por las redadas de agencias federales, María Salazar, republicana por Florida, indicó que en 48 horas fueron arrestadas 200 personas en Charlotte, con un 70 por ciento de estas sin antecedentes penales: "Expulsen a los malos hombres, a los que tienen antecedentes penales, a los asesinos y violadores, pero no toquen a la señora que lleva aquí 10 o 20 años contribuyendo a la economía".
Apoyo a políticas migratorias en Carolina del Norte
Politico.com destacó las palabras de una fuente de la Casa Blanca que prefirió el anonimato, el cual destacó que el presidente de Donald Trump está cumpliendo su promesa de deportaciones masivas: "La única manera de solucionar ese problema es deportar agresivamente a estos delincuentes ilegales. Y, definitivamente, la administración lo seguirá haciendo".
Por otro lado, Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano (que postulará en 2026 para un escaño en el Senado) se ha mostrado muy en la línea del gobierno federal respecto a las políticas migratorias: "Expulsar a inmigrantes ilegales delincuentes no es política; se trata de mantener nuestras comunidades segura. Si los demócratas quieren oponerse a la deportación de inmigrantes ilegales que han abusado sexualmente de menores, agredido a mujeres o han sido condenados por posesión de armas, eso dice mucho sobre la inclinación a la izquierda de Roy Cooper y el Partido Demócrata de Carolina del Norte. Michael Whatley apoya a las fuerzas del orden y a las familias y punto", dijo Danielle Alvarez, asesora de campaña de Whatley.
Sin embargo, Peacock es crítico con el accionar de Whatley: "Se que él y su equipo no ven (Charlotte) como un lugar donde puedan ganar, pero lo que probablemente aún no están considerando es que esta región, esta ciudad, podría definir su derrota porque (la participación demócrata) podría estar en niveles exponenciales en comparación con las (normas) tradicionales".
- 1
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
- 2
ALERTA en Walmart de Lexginton: reportan un apuñalamiento en estacionamiento y esta es la actual situación de la víctima
- 3
ALERTA en Walmart de Beaumont: reportan presunta agresión sexual por parte de un repartidor, y esta es la RESPUESTA de la víctima
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90