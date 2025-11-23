- Hoy:
¿El lunes 24 es feriado en Estados Unidos? Este es el próximo día festivo federal
Aunque algunos se preguntan si el lunes 24 de noviembre es feriado en Estados Unidos, no lo es. La celebración oficial de fin de noviembre será el jueves 27.
Estados Unidos cuenta con un calendario de feriados para 2025, que incluye un conjunto de días oficiales en los que muchas actividades cotidianas se detienen. Estos días festivos permiten a la población descansar, celebrar tradiciones y conmemorar fechas de relevancia nacional e internacional. Para los estadounidenses, estos asuetos también representan una oportunidad para viajar y reunirse con familiares, por lo que su planificación resulta clave para los negocios y los servicios públicos.
¿El lunes 24 de noviembre es feriado en Estados Unidos?
El lunes 24 de noviembre de 2025 no se considera un día festivo en Estados Unidos. La celebración de Thanksgiving, conocida como el Día de Acción de Gracias, tiene lugar siempre el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año será el jueves 27 de noviembre. Aunque muchos estadounidenses aprovechan esta época para tomar un descanso, el lunes previo no está incluido dentro de los días oficiales de asueto.
Este día festivo es ampliamente reconocido y ofrece a millones de estadounidenses la oportunidad de compartir la comida tradicional y reunirse con familiares y amigos a mitad de semana.
La fecha fue declarada oficialmente por el Congreso en 1941, aunque sus orígenes se remontan a la primera cosecha compartida entre colonos y nativos americanos.
George Washington la estableció como una celebración nacional en 1789, y Abraham Lincoln consolidó la tradición al fijarla para el último jueves de noviembre. Además, este día se ha convertido en uno de los más importantes para el turismo y las ventas minoristas en todo el país.
Este es el próximo día festivo federal en Estados Unidos
El próximo día festivo federal en Estados Unidos será el jueves 27 de noviembre de 2025, coincidiendo con Thanksgiving. Durante este asueto, muchas oficinas gubernamentales no esenciales, como los DMVs y los servicios postales, permanecerán cerradas. Además, ciertos negocios privados, incluidos grandes almacenes como Walmart y los bancos, interrumpirán la atención al público.
Sin embargo, aunque los bancos cierren sus sucursales físicas, la banca en línea, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos seguirán funcionando para realizar operaciones básicas. Por ello, planificar con anticipación es clave para quienes necesiten servicios financieros o deban realizar gestiones importantes durante este día festivo.
¿Cuáles son los feriados en Estados Unidos en 2025?
Estos son los feriados federales en Estados Unidos, cuando las oficinas gubernamentales no esenciales cierran y la mayoría de los empleados federales disfrutan de un día libre.
- 1 de enero, miércoles: Día de Año Nuevo (New Year's Day)
- 20 de enero, lunes: Cumpleaños de Martin Luther King, Jr. (MLK Day)
- 17 de febrero, lunes: Día de los Presidentes / Cumpleaños de Washington (Presidents' Day)
- 26 de mayo, lunes: Día de los Caídos (Memorial Day)
- 19 de junio, jueves: Día Nacional de la Independencia Juneteenth (Juneteenth)
- 4 de julio, viernes: Día de la Independencia (Independence Day)
- 1 de septiembre, lunes: Día del Trabajo (Labor Day)
- 13 de octubre, lunes: Día de la Raza / Día de los Pueblos Indígenas (Columbus Day / Indigenous Peoples' Day)
- 11 de noviembre, martes: Día de los Veteranos (Veterans Day)
- 27 de noviembre, jueves: Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day)
- 25 de diciembre, jueves: Día de Navidad (Christmas Day)
