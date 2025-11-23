¿Walmart y Target abrirán en Black Friday? Estos son los horarios de atención en Massachusetts

Estamos en la recta final para la llegada del Black Friday en todo Estados Unidos, donde todos los establecimientos comerciales del país tiran la casa por la ventana con ofertas de locura que son muy buscadas por millones de clientes. Por ello, en las siguientes líneas conocerás los horarios de atención, sobre todo si vives en Massachusetts.

¿Abrirán Walmart, Costco y Target por Black Friday en Massachusetts?

El Black Friday de 2025 en los Estados Unidos tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, justo un día después de la celebración del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 del mismo mes. Sin embargo, para esta fecha, algunos establecimientos como Walmart, Best Buy y Ulta Beauty cierran sus puertas en todas sus tiendas a lo largo de los Estados Unidos.

Sin embargo, para el Black Friday las cosas son completamente diferentes, por lo que las ofertas son inmensas para todos aquellos que quieran aprovechar los descuentos para compras personales, de la casa o para algún regalo.

En el caso puntual de Walmart, esta cadena minorista sí abrirá para Black Friday, sus puertas estarán abiertas desde las 6:00 a.m. del viernes 28 de noviembre. En el caso de Target, esta cadena cerrará por el Día de Acción de Gracias, y se espera que abran para el "Viernes Negro", por lo que se espera que en los siguientes días se de información oficial al respecto.

La gran mayoría de establecimientos cerrarán puertas por el Día de Acción de Gracias, pero atenderán de forma regular en Black Friday.

Costco también es otra cadena de tiendas que tomaron la política de cerrar todos sus locales para el jueves 27 de noviembre, pero han confirmado que abrirán para el Black Friday del viernes 28. Para ello, la empresa recomienda utilizar el localizador de almacenes para verificar los horarios de atención para dicha fecha.

Horarios de atención por Black Friday en Massachusetts

Mencionado esto, a continuación te mostramos un listado con el estatus de negocios minoristas que abrirán o está pendiente de confirmación la atención para el Black Friday de 2025: