¿Walmart y Target abrirán en Black Friday? Estos son los horarios de atención en Massachusetts
Black Friday es una de las fechas comerciales más esperadas por todos en Estados Unidos y muchos establecimientos se preparan para dicho momento.
Estamos en la recta final para la llegada del Black Friday en todo Estados Unidos, donde todos los establecimientos comerciales del país tiran la casa por la ventana con ofertas de locura que son muy buscadas por millones de clientes. Por ello, en las siguientes líneas conocerás los horarios de atención, sobre todo si vives en Massachusetts.
¿Abrirán Walmart, Costco y Target por Black Friday en Massachusetts?
El Black Friday de 2025 en los Estados Unidos tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, justo un día después de la celebración del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 del mismo mes. Sin embargo, para esta fecha, algunos establecimientos como Walmart, Best Buy y Ulta Beauty cierran sus puertas en todas sus tiendas a lo largo de los Estados Unidos.
Sin embargo, para el Black Friday las cosas son completamente diferentes, por lo que las ofertas son inmensas para todos aquellos que quieran aprovechar los descuentos para compras personales, de la casa o para algún regalo.
En el caso puntual de Walmart, esta cadena minorista sí abrirá para Black Friday, sus puertas estarán abiertas desde las 6:00 a.m. del viernes 28 de noviembre. En el caso de Target, esta cadena cerrará por el Día de Acción de Gracias, y se espera que abran para el "Viernes Negro", por lo que se espera que en los siguientes días se de información oficial al respecto.
La gran mayoría de establecimientos cerrarán puertas por el Día de Acción de Gracias, pero atenderán de forma regular en Black Friday.
Costco también es otra cadena de tiendas que tomaron la política de cerrar todos sus locales para el jueves 27 de noviembre, pero han confirmado que abrirán para el Black Friday del viernes 28. Para ello, la empresa recomienda utilizar el localizador de almacenes para verificar los horarios de atención para dicha fecha.
Horarios de atención por Black Friday en Massachusetts
Mencionado esto, a continuación te mostramos un listado con el estatus de negocios minoristas que abrirán o está pendiente de confirmación la atención para el Black Friday de 2025:
- Best Buy: tiende electrónica abrirá de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Home Depot: cerrado el Día de Acción de Gracias, pero abierto por Black Friday en horario normal.
- Kohl's: cerrada en Massachusetts por Acción de Gracias, atención desde las 5:00 a,m, por Black Friday.
- TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods: abiertas por Black Friday desde las 7:00 a.m. (el horario puede variar dependiendo cada tienda).
- JCPenney: cerrado por el Día de Acción de Gracias, abierto en Black Friday desde las 5:00 a.m.
- Nordstrom: cerrado por el Día de Acción de Gracias y abrirán más temprano (y cerrarán más tarde) por Black Friday.
- REI: cerrado por el Día de Acción de Gracias, pero también por Black Friday.
- Barnes & Noble: cerrado por el Día de Acción de Gracias, pero abrirán puertas de forma regular en Black Friday.
- LL Bean: en Massachusetts abiertas la mayoría de sus tiendas por el Día de Acción de Gracias. Atenderán de forma regular en Black Friday.
- Tractor Supply Company: cerrado por el Día de Acción de Gracias, abierto en Black Friday desde las 6:00 a.m. (y con horario extendido hasta el 23 de diciembre en las tiendas de Ipswich, Maynard y Taunton).
- Bass Pro Shops y Cabela's: abiertos en Acción de Gracias de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. En Black Friday la atención será de 5:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Petco: cerrado por el Día de Acción de Gracias, abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. por Black Friday.
- PetSmart: cerrado el jueves 27 de noviembre, abierto el viernes 28 de 7:00 a,n, a 9:00 p.m.
- Dick´s Sporting Goods: cerrado por el Día de Acción de Gracias, abierto en la mayoría de tiendas por Black Friday de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Hobby Lobby: todas sus tiendas cerradas por el Día de Acción de Gracias, pero abiertas en Black Friday de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Sephora: la mayoría de sus tiendas cerradas en el Día de Acción de Gracias. En Black Friday abrirán, pero los horarios de atención van a variar dependiendo la ubicación de cada tienda.
- Ulta Beauty: cerrado por el Día de Acción de Gracias, pero abierto en Black Friday en horarios de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
- IKEA: cerradas todas sus tienda por el Día de Acción de Gracias y abiertas en horario habitual para Black Friday.
- Victoria´s Secret: cerradas en todo EE. UU. por el Día de Acción de Gracias. Para el Black Friday abrirán todas sus sucursales, con horarios que pueden variar de acuerdo a la ubicación de las mismas (aunque con horario extendido).
