¡TERROR en York! Sujeto prende fuego a Walmart repleto de gente para provocar tragedia y es acusado de "terrorismo"

Un Walmart de York, en Nebraska, fue el escenario de un momento de verdadero terror a manos de un sujeto que prendió fuego al establecimiento que en esos momentos estaba repleto de gente. Su intención, según informó la policía local, fue deliberada para causar una tragedia, pero, felizmente, solo hay perdidas materiales en miles de dólares.

Pirómano de 20 años causa terror en Walmart

De acuerdo a los documentos policiales expuesto por KOLN, el suceso habría tenido lugar el pasado domingo 16 de noviembre de 2025, cuando el reloj promediaba las 11:27 de la mañana, momento en el cual recibieron una alerta de incendio dentro del edificio.

A esas horas, detalla el medio en mención, el Walmart de York estaba atiborrado de gente, a la vez de empleados teniendo en cuenta el flujo de clientes. Ante ello, los oficiales del Departamento de Policía de York acudió al llamado, pero, en ese mismo momento algo extraño tenía lugar.

Del otro lado de la línea, un hombre de 20 años identificado como William Regan Young Eckman, estaba al teléfono admitiendo ser el responsable de iniciar el incendio, así lo mostraron los documentos presentados por Comunicaciones del Condado de York. No lo dijo a modo de expiación, sino para dejar por sentado que era él autor de lo que esperaba fuera una tragedia de muerte.

Con toda esta información a la mano, los agentes llegaron al Walmart afectado donde notaron evidencia física del incendio, a la vez de revisar los videos de seguridad del establecimiento, tras lo cual juntaron los hechos determinando que el pirómano de 20 años estaba detrás de ello.

No fue casualidad, todo fue planeado

Entonces, los policías se dieron a la labor de encontrarlo, siendo descubierto cerca de los contenedores de basura al norte del Walmart. Fue detenido de inmediato. Cuando fue interrogado por los agentes del orden, Eckman reveló que sus acciones fueron deliberadas, con toda la intención de causar daño. Conforme las preguntas se sucedieron, reveló el informa policial, reveló detalles que solamente podían conocerlos los involucrados.

Pero, no solo eso, también confesó que lo hizo siendo plenamente consciente de que el supermercado estaba reventando en clientes. Tras esto, hoy se encuentra recluido en la cárcel del condado de York, pero el martes 18 fue acusado de provocar incendio en primer grado, amenazas terroristas y daños a la propiedad por mas de US$ 5,000 dólares. ¿Cuál fue su sentencia? De momento, pagar una fianza del 10 por ciento de US$ 25,000 dólares, mientras que la primera audiencia tuvo lugar el pasado miércoles.

¿Qué pasó con el Walmart de York?

En cuanto al Walmart de York, el Departamento de Policía de York reveló que hubo pérdidas económicas por más de US$ 14,610 dólares a causa del incendio, esto incluye bienes del establecimiento. La tienda estuvo cerrada y reabrió recién el pasado miércoles 19 de noviembre.