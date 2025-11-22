INDIGNANTE situación en Oregón: ICE detiene a estudiante de 17 años durante la hora del almuerzo en una escuela secundaria

La comunidad escolar de McMinnville, en Oregón, vivió momentos de tensión luego de que un estudiante de preparatoria fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la hora del almuerzo. El hecho ocurrió frente al recinto educativo y fue presenciado por varios jóvenes, lo que encendió las alarmas entre padres y autoridades locales.

De acuerdo con la información publicada por el Yamhill County News-Register, la familia del joven, de apenas 17 años, aseguró que es ciudadano estadounidense, lo que ha generado aún más interrogantes sobre las razones del operativo. Hasta el momento, ICE no ha emitido una explicación oficial sobre por qué seleccionó a este estudiante como un objetivo.

Aumento de actividad de ICE y preocupación en las escuelas

La superintendente del distrito escolar, Kourtney Ferrua, informó a las familias que el distrito está verificando los hechos "a través de los canales adecuados" y mantiene comunicación con sus aliados comunitarios. Ferrua enfatizó que el distrito cumple estrictamente con las normas estatales y federales sobre privacidad estudiantil y cooperación con autoridades, subrayando que no han recibido visitas previas de ICE dentro de las escuelas.

ICE detiene a estudiante de 17 años en una escuela secundaria en Oregón.

El incidente ocurre en un momento en que la actividad d control migratorio se ha incrementado drásticamente en Oregón desde octubre. Aunque los operativos han aumentado, los arrestos de menores son extremadamente raros, lo que han generado inquietud entre organizaciones locales y familias afectadas.

Impacto emocional en los estudiantes y respuesta del distrito

Ferrua señaló que se trata de un evento "altamente emotivo", con el potencial de afectar el bienestar de los alumnos que presenciaron el arresto. Por esa razón, el equipo administrativo evaluará los próximos pasos para apoyar las necesidades socioemocionales de los estudiantes en los próximos días y semanas.

La organización Unidos Bridging Communities, que trabaja con familias inmigrantes en la región, también reportó un aumento en la presencia de ICE en el condado de Yamhill. Ante este contexto, líderes comunitarios han pedido a las familias mantener la calma, buscar información confiable y conocer sus derechos frente a o operativos migratorios.