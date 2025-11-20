Nueva modalidad de robo en Estados Unidos. Recientemente, dos adolescentes de Coral Springs, Florida, han sido acusados como los principales responsables de un agresivo robo de automóvil, el cual se llevó a cabo en un establecimiento de Target, ubicado en el suroeste de Miami-Dade. ¿Qué se sabe sobre estos jóvenes? ¿Cómo realizaron aquel hurto y en plena luz del día?

Revelan identidad de dos adolescentes menores de edad acusados de robo en Target

'Local10.com' y otros portales web compartieron datos inéditos del último robo que se registró en una tienda Target, situada en 7795 SW 40th St. en Bird Road, Florida, cuando una mujer dejó su vehículo estacionado y entró a la tienda alrededor de la 1:45 p. m. del miércoles 19 de noviembre.

Tal como expresó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Zacharias Allen, de 17 años, no dudó en acercarse a la mujer dentro del establecimiento, alegando que tenía una mancha en la camisa y solicitándole que le tomara una foto.

Tras la distracción y aprovechando el momento, su presunto cómplice, Ahmaree Thornton, de 16 años, supuestamente se acercó por detrás y le sustrajo las llaves del auto del bolsillo delantero, tal como señala el informe policial. Tras el hurto, Thornton salió corriendo hacia el vehículo de la víctima, entró y cerró las puertas.

Al respecto, la mujer, tras darse cuenta de la situación y el engaño, se posicionó detrás de su auto en un intento por evitar el robo. No obstante, los reportes señalaron que Thornton dio marcha atrás, casi atropellando a la mujer, y luego avanzó hacia ella, obligándola a apartarse.

Tras aquella escena, el ladrón condujo varios metros y se detuvo de manera corta para permitir que Allen subiera al asiento del pasajero. Las autoridades han resaltado que el apoyo aéreo de la MDSO siguió el vehículo mientras circulaba cerca de la cuadra 16000 de la Séptima Avenida del Noroeste. Finalmente, los sospechosos fueron arrestados.

¿Qué pasará con los dos adolescentes tras el informe del robo en Target?

También se informó que ambos sospechosos fueron trasladados de inmediato a la estación del Distrito Norte de la MDSO, donde, tras recibir la lectura de sus derechos, ofrecieron declaraciones a los investigadores. Luego, fueron enviados al Centro de Evaluación Juvenil en EE. UU.

Tal como se vio en los registros penitenciarios, Thornton como Allen enfrentan un cargo de robo de auto. Además, Thornton se enfrenta a un cargo adicional por intento de agresión agravada con un arma mortal.