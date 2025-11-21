ALERTA en Walmart de Beaumont: reportan presunta agresión sexual por parte de un repartidor, y esta es la RESPUESTA de la víctima

Una joven de 20 años en Beaumont presentó una demanda contra Walmart y un repartidor, alegando que fue agredida sexualmente en su apartamento por un hombre que utilizó la cuenta de Spark de su novia para entregar comestibles. El caso ha generado interrogantes sobre los controles de seguridad y la verificación de identidad en el servicio de entregas de Walmart USA.

Reportan presunta agresión sexual por un repartidor de Walmart en Beaumont: esta es la respuesta de la víctima

Según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Jefferson, el incidente ocurrió el 27 de mayo de 2025, cuando Aaron Middleton, repartidor de Spark Driver, llegó al apartamento de la mujer para entregar un pedido que ella había realizado.

La mujer, representada por el abogado Lee Thweatt, del bufete Terry & Thweatt, PC, describe el suceso como algo que la ha marcado profundamente. Thweatt declaró a 12NewsNow: "Está devastada. Es una mujer joven, tiene toda la vida por delante, y este terrible suceso la marcará para siempre".

Tras la denuncia al 911, la policía de Beaumont arrestó a Middleton el mismo día. Utilizando un sistema de lectura de matrículas (Flock), los agentes rastrearon su vehículo, lo interrogaron y, tras su confesión y otras pruebas, obtuvieron una orden de arresto. Middleton fue acusado de agresión sexual y permanece en prisión preventiva con una fianza de 250,000 USD.

Middleton, de 28 años, fue arrestado en Beaumont el 27 de mayo.

¿Qué acusaciones enfrenta Walmart USA?

La demanda sostiene que Middleton no era elegible para conducir para Spark según los requisitos de la plataforma y que estaba usando la cuenta de su novia para aceptar pedidos. Al respecto, Thweatt afirma a 12NewsNow que "un empleado de Walmart no siguió el protocolo correcto para verificar la identidad del repartidor… simplemente no lo verificaron".

Además, cuando Middleton recogió el pedido en el Walmart de Beaumont, no estaba acompañado por su novia, aunque la cuenta registrada era a nombre de ella. Según la demanda, los empleados no verificaron la identidad del conductor con la del titular de la cuenta.

Cuando Middleton llegó al apartamento de la mujer, se ofreció a ayudar con las compras. Creyendo que era un conductor legítimo, ella lo dejó entrar, y allí habría ocurrido la agresión.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital para un examen por agresión sexual, cuyos resultados revelan que el ADN coincide con el de Middleton, según la demanda.

Thweatt señala que su equipo intentó evitar una demanda durante meses, pero afirma que Walmart rechazó las conversaciones. Según él, Walmart tiene la responsabilidad de proteger a los usuarios que utilizan su aplicación para recibir productos en casa.

Walmart respondió con una declaración pública: "La seguridad de nuestros clientes siempre será una prioridad máxima. Estamos al tanto de estas acusaciones y estamos revisando el asunto".

¿Qué consecuencias legales enfrenta Walmart?

La demanda alega negligencia grave por parte de Walmart, argumentando que la empresa no verificó correctamente la identidad de sus repartidores y no advirtió adecuadamente a los clientes de que los conductores de Spark no deben ingresar a las residencias.

La mujer demanda más de 1 millón de dólares en compensación (sin incluir intereses, daños punitivos ni costas legales), alegando dolor físico, trauma emocional, angustia mental y pérdida de capacidad laboral que requerirá terapia psicológica continua.

Los abogados que representan a la demandante son L. Lee Thweatt (Terry & Thweatt, PC), Frank Yeverino (The Fry Law Firm) y Sherman Ray Hatton Jr. (The Hatton Law Firm, PLLC). El caso sigue en desarrollo, y esta nota informativa se actualizará a medida que haya nueva información.