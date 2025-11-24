- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs River Plate
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
ALERTA ciudadanos en EE. UU.: A partir de HOY, podrán tramitar el pasaporte todos los que formen parte de este listado
El Departamento de Estado de EE. UU. sorprendió a la comunidad local al compartir más detalles sobre esta iniciativa. ¿Qué requisitos se deben cumplir?
Como se sabe, el pasaporte estadounidense se ha convertido en un documento fundamental para todos los ciudadanos que planean realizar viajes al extranjero, así como para todas las personas que no cuentan con una licencia de conducir Real ID o un permiso alternativo válido para abordar vuelos en todo EE. UU.
Bajo este contexto, el Departamento de Estado decidió difundir en su página web oficial un listado detallado de Ferias de Aceptación de Pasaportes, las cuales son instalaciones autorizadas en la que los interesados pueden empezar el proceso de obtención de un pasaporte de manera sencilla, accesible y rápida. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales
EE. UU.: A partir de HOY, podrán tramitar el pasaporte los que formen parte de este listado
Recientemente, la agencia del gobierno de Estados Unidos ha revelado una lista a tomar en cuenta por si se desea tramitar el pasaporte estadounidense. A lo largo de esta semana y, en todo noviembre, varios centros estarán abiertos para todos los ciudadanos que deseen realizar el trámite de este importante documento.
Este grupo de ciudadanos a partir de hoy, podrá tramitar el pasaporte en Estados Unidos.
- Austin Community College - Lunes 17
- North Carolina Central University - Lunes 17
- UNCA Ramsey Library - Lunes 17
- Catawba College Student Center - Martes 18
- Casa Alcadia - Martes 18
- Emory University Cafeteria Building - Martes 18
- Sacred Heart University - Martes 18
- North Carolina Central University - Martes 18
- Passaic County Clerk’s Office - Miércoles 19
- Passaic County Clerk’s Office - Wanaque - Miércoles 19
- Emory University Bookstore - Jueves 20
- Florida SW State College - Jueves 20
- U of MI School of Social Work - Viernes 21
- Travis County District Clerk - Airport - Sábado 22
- University of Texas - Sábado 22
En Líbero, te resumimos cuáles son los próximos días de noviembre y locales que brindan atención para realizar estos trámites:
- Glenwood Post Office - Viernes 28
- Glenwood Post Office - Sábado 29
- Sullivan County Clerk - Domingo 30
Documentos esenciales para tramitar el pasaporte estaduonidense tras revelarse el listado
Para realizar el trámite de solicitud de pasaporte, es necesario poder presentar la documentación exacta y seguir con todos los pasos establecidos, los cuales son los siguientes:
- Completar el formulario DS-11.
- Proporcionar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento.
- Se requiere una identificación con foto, que puede ser una licencia de conducir válida.
- Incluir fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación presentada.
- Se debe adjuntar una imagen de pasaporte que cumpla con los requisitos establecidos junto con la solicitud.
- El costo del trámite asciende a USD 195 si se solicita tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte.
Una vez que se confirme que la solicitud se encuentre en proceso, cada solicitante recibirá una notificación por correo electrónico, y el estado de la gestión podrá ser consultado en la página web correspondiente.
- 1
PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales
- 2
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
- 3
ADVERTENCIA para inmigrantes en EE. UU.: estas son las acciones que pueden provocar la REVOCACIÓN de tu green card, según USCIS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90