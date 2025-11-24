Como se sabe, el pasaporte estadounidense se ha convertido en un documento fundamental para todos los ciudadanos que planean realizar viajes al extranjero, así como para todas las personas que no cuentan con una licencia de conducir Real ID o un permiso alternativo válido para abordar vuelos en todo EE. UU.

Bajo este contexto, el Departamento de Estado decidió difundir en su página web oficial un listado detallado de Ferias de Aceptación de Pasaportes, las cuales son instalaciones autorizadas en la que los interesados pueden empezar el proceso de obtención de un pasaporte de manera sencilla, accesible y rápida. AQUÍ más detalles.

EE. UU.: A partir de HOY, podrán tramitar el pasaporte los que formen parte de este listado

Recientemente, la agencia del gobierno de Estados Unidos ha revelado una lista a tomar en cuenta por si se desea tramitar el pasaporte estadounidense. A lo largo de esta semana y, en todo noviembre, varios centros estarán abiertos para todos los ciudadanos que deseen realizar el trámite de este importante documento.

Este grupo de ciudadanos a partir de hoy, podrá tramitar el pasaporte en Estados Unidos.

Austin Community College - Lunes 17

North Carolina Central University - Lunes 17

UNCA Ramsey Library - Lunes 17

Catawba College Student Center - Martes 18

Casa Alcadia - Martes 18

Emory University Cafeteria Building - Martes 18

Sacred Heart University - Martes 18

North Carolina Central University - Martes 18

Passaic County Clerk’s Office - Miércoles 19

Passaic County Clerk’s Office - Wanaque - Miércoles 19

Emory University Bookstore - Jueves 20

Florida SW State College - Jueves 20

U of MI School of Social Work - Viernes 21

Travis County District Clerk - Airport - Sábado 22

University of Texas - Sábado 22

En Líbero, te resumimos cuáles son los próximos días de noviembre y locales que brindan atención para realizar estos trámites:

Glenwood Post Office - Viernes 28

Glenwood Post Office - Sábado 29

Sullivan County Clerk - Domingo 30

Documentos esenciales para tramitar el pasaporte estaduonidense tras revelarse el listado

Para realizar el trámite de solicitud de pasaporte, es necesario poder presentar la documentación exacta y seguir con todos los pasos establecidos, los cuales son los siguientes:

Completar el formulario DS-11.

Proporcionar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento.

Se requiere una identificación con foto, que puede ser una licencia de conducir válida.

Incluir fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación presentada.

Se debe adjuntar una imagen de pasaporte que cumpla con los requisitos establecidos junto con la solicitud.

El costo del trámite asciende a USD 195 si se solicita tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte.

Una vez que se confirme que la solicitud se encuentre en proceso, cada solicitante recibirá una notificación por correo electrónico, y el estado de la gestión podrá ser consultado en la página web correspondiente.