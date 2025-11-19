0
ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: habilitan ferias ESTA SEMANA para tramitar pasaporte sin complicaciones

¿Necesitas tramitar tu pasaporte esta semana? Conoce las ferias de aceptación que están habilitadas para ayudarte en EE. UU.

Gabriela Zevallos
Si necesitas tramitar o renovar tu pasaporte estadounidense de manera rápida y sencilla, ¡estás de suerte! El Departamento de Estado de EE. UU. ha habilitado varias ferias de aceptación de pasaportes en diversas locaciones de todo el país durante esta semana. Estos eventos son una excelente oportunidad para gestionar tu pasaporte sin tener que pasar por largos tiempos de espera ni complicaciones.

Las ferias están disponibles para todos aquellos que deban iniciar el trámite de un pasaporte desde cero, o bien, para quienes deban actualizar su documento. Con ubicaciones en universidades, oficinas gubernamentales y otros lugares clave, ahora tienes una excelente oportunidad de realizar este proceso de forma más cómoda. Consulta las fechas y los lugares disponibles para no perderte esta oportunidad.

¿Qué se necesita para tramitar el pasaporte?

Para realizar el trámite en una de estas ferias de aceptación de pasaportes, es importante contar con ciertos documentos esenciales. Necesitarás completar el formulario DS-11, probar tu ciudadanía estadounidense (por ejemplo, con un certificado de nacimiento), presentar una identificación con foto como una licencia de conducir válida y llevar copias de todos estos documentos.

Pasaporte estadounidense

Además, se debe adjuntar una fotografía de pasaporte aceptable junto con la solicitud, y pagar las tarifas correspondientes. Para los que soliciten tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte, el costo es de USD 195.

Locaciones habilitadas para esta semana

Los centros para tramitar el pasaporte durante esta semana incluyen universidades, oficinas de gobierno y otros lugares donde los ciudadanos pueden acercarse a completar el proceso. Algunas de las locaciones disponibles son:

  • UNCA Ramsey Library – Lunes 17
  • North Carolina Central University – Lunes 17
  • Sacred Heart University – Martes 18
  • Emory University Cafeteria Building – Martes 18
  • Passaic County Clerk’s Office – Miércoles 19
  • Florida SW State College – Jueves 20
  • Travis County District Clerk – Sábado 22

Para obtener más detalles sobre las ubicaciones exactas y horarios de atención, no dudes en consultar el sitio oficial o contactar directamente con las ferias de aceptación.

