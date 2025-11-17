GOLPE directo a inmigrantes: Estados Unidos ordena SUSPENDER licencias de conducir en estos estados

En Estados Unidos, más de una docena de estados permiten que ciertos residentes sin estatus migratorio regular obtengan una licencia de conducir. Sin embargo, otras jurisdicciones han empezado a desconocer estos documentos y a imponer sanciones severas a quienes circulen con ellos en su territorio. Florida, Wyoming y Tennessee son los casos más representativos, pues sus normativas contemplan penalidades que pueden incluir cargos criminales.

Estados que sí entregan licencias de conducir a migrantes

Desde que la Ley Real ID entró en vigor en 2005, cada estado conserva la facultad de emitir credenciales alternativas que no cumplan con todos los estándares federales. Gracias a esa autonomía, 19 estados y el Distrito de Columbia permiten que personas sin estatus legal presenten pasaportes extranjeros, actas de nacimiento o tarjetas consulares para solicitar un permiso de manejo.

Estados endurecen controles y penalidades en carretera.

La lista incluye: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington, además de Washington D.C. Estas políticas buscan que quienes residen y trabajan allí puedan manejar bajo reglas claras y estar registrados en los sistemas estatales de tránsito.

En qué estados NO son válidas las licencias para indocumentados

Florida

Con la ley SB 1718 vigente desde julio de 2023 Florida prohíbe emitir licencias a personas que no acrediten presencia legal y declara inválidos los permisos que otros estados entregan exclusivamente a migrantes sin estatus. Conducir con uno de ellos puede derivar en cargos criminales según el Estatuto 322.033.

Wyoming

Desde febrero de 2025, la ley HB 0116 desconoció los permisos de manejo emitidos por otros estados a personas sin estatus. Para Wyoming, cualquier “extranjero no autorizado” según su definición legal no puede usar una licencia alternativa para circular en su territorio.

Tennessee

La ley HB 749 entrará en vigencia el 1 de enero de 2026 y establece que las licencias otorgadas a personas sin presencia legal, incluso si provienen de otros estados, no serán válidas. Además, el estado llevará un registro público de estos documentos para reforzar su cumplimiento.

¿Qué deben considerar los migrantes que manejan en EE.UU.?