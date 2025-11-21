Recientemente, un hombre del norte de Minnesota, en Estados Unidos, se encuentra en una situación complicada al enfrentar graves acusaciones por presuntamente haber capturado una gran cantidad de imágenes de manera clandestina de mujeres jóvenes y menores en Walmart. Los cargos fueron formalizados a inicios de este mes. ¿Qué se sabe al respecto? A continuación, más información.

Walmart: arrestan a hombre de 42 años tras ser descubierto tomando fotos ilícitas a menores

'Cbsnews.com' y otros portales web informaron que un hombre de 42 años, residente de Bemidji, fue detenido y ahora enfrenta dos cargos de delito grave por acoso y un cargo menor por interferir con la privacidad. Mediante una denuncia penal presentada en el condado de Beltrami, EE. UU., se conoció más detalles sobre su caso.

Tras la denuncia en su contra y las revelaciones de las autoridades, se conoció que el hombre, del cual no se reveló su identidad, "viajaba por el estado de Minnesota y la ciudad de Bemidji" con el propósito de tomar fotografías ilícitas de menores, aunque no se especifica cómo fue evidenciado ni su modalidad.

Tras obtener una orden de registro y las acusaciones, los investigadores examinaron su teléfono móvil, donde hallaron un número considerable de imágenes de mujeres jóvenes, enfocadas principalmente en sus partes íntimas. Con ello, se confirmó que las víctimas no eran conscientes de estar siendo fotografiadas.

Vale resaltar que la mayoría de estas imágenes fueron capturadas en una tienda Walmart de Bemidji el 28 de junio. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda confirmaron su presencia en el lugar con su teléfono en el momento en que se realizaron las tomas.

¿Cuál es la sanción que recibirá este hombre tras grave denuncia y fotos ilícitas en su celular?

El hombre fue formalmente acusado el último 5 de noviembre mediante una orden judicial. Si este individuo es hallado culpable del cargo más grave, podría enfrentar una pena máxima de 10 años de prisión.

No obstante, no se ha confirmado alguna sanción de manera específica. Asimismo, tampoco se informaron los datos de las mujeres que se vieron afectadas.