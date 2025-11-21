¡Pudo terminar en una tragedia! Recientemente, la policía de Roanoke decidió informar a toda la comunidad sobre la detención inmediata de un individuo vinculado a un tiroteo ocurrido en Walmart, ubicado en Dale Ave SE, en Virginia, Estados Unidos. Las autoridades, hasta el momento, continúan investigando el incidente para esclarecer los detalles. ¿Hubo heridos? Esto se sabe del caso.

Walmart: arrestan a hombre involucrado en alarmante tiroteo en estacionamiento

Este miércoles 19 de noviembre, se reportó un tiroteo, tal como reafirmaron varios testigos y las autoridades. Según lo que expusieron los presentes y las primeras investigaciones, dos conductores discutían en el estacionamiento de Walmart cuando uno de ellos, al volante de un sedán, disparó contra el otro. Luego, ambos vehículos abandonaron el lugar.

Mientras la policía atendía este lamentable hecho, recibieron más datos sobre una persecución que involucraba un sedán Honda plateado y un Jeep blanco en la avenida Greenbrier SE. Al llegar, los agentes encontraron el sedán Honda, que estaba estrellado contra un árbol en la cuadra 1700 de la misma avenida y sin ocupantes.

Ante este caso, el conductor fue localizado cerca del lugar y trasladado a un hospital con lesiones que no amenazaban su vida. Afortunadamente, no se registraron heridos a causa del tiroteo. No obstante, no se compartieron más detalles ni si se registraron daños materiales.

¿Qué cargos enfrentará el conductor tras el tiroteo?

Las autoridades locales señalaron que el conductor del sedán, identificado como Jeremy Stover, de 38 años y residente de Roanoke, fue arrestado y, actualmente, enfrenta múltiples cargos, incluyendo disparar desde un vehículo, posesión ilegal de un arma de fuego por un delincuente, disparar en la ciudad, manejo imprudente de un arma de fuego y atropello con fuga.

La investigación preliminar confirmó el sospechoso y la víctima tenían una relación previa y mantenían una disputa, pero no se conoce al 100% la situación.