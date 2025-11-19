DURO GOLPE a inmigrantes: cruzar un puesto de control con este permiso de trabajo causará tu ARRESTO, confirma abogado de inmigración

Cruzar los checkpoints de la Patrulla Fronteriza en Texas con un permiso de trabajo C8 puede causar detención inmediata. Especialistas en inmigración advierten que este tipo de autorización, obtenida mediante solicitudes de asilo, no es válida en los puestos de control fronterizos, lo que puede poner en peligro la libertad de quienes intenten ingresar a Estados Unidos utilizando este documento.

Abogado de inmigración advierte que cruzar un puesto de control con un permiso de trabajo C8 puede causar arresto y deportación

El abogado de inmigración Gerardo Arriaga, consultado por Telemundo 40, advierte: "No crucen por el checkpoint, porque los oficiales de inmigración ya tienen la orden de detener a todas las personas que porten un permiso de trabajo con clasificación C8".

Arriaga explica que quienes lo intenten podrían ser devueltos a su país de origen o enviados a un centro de detención, incluso si no tienen antecedentes penales.

En las últimas semanas, la situación ha escalado de manera preocupante. El abogado Arriaga señala que, en apenas dos o tres semanas, se han documentado entre 15 y 20 casos recientes, aunque estima que cientos de personas podrían estar siendo detenidas en el sur de Texas por portar permisos C8.

Cruzar un puesto de control con un permiso C8 es motivo de arresto.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió en la garita de inspección de Sarita, donde una persona que se dirigía a Corpus Christi para recibir atención médica fue detenida antes de llegar al hospital.

La esposa del detenido relató a Telemundo 40: "Todo permiso tipo C8 debía estar verificado; a pesar de que él no tenía ningún récord y, yendo en silla de ruedas tras la cirugía recién realizada, lo dejaron bajo custodia". La mujer, que prefirió mantener su anonimato, expresó su temor de que su esposo pueda perder una pierna si no recibe atención médica inmediata.

¿Qué significa la categoría C8 en el permiso de trabajo?

La categoría C08 en un Documento de Autorización de Empleo (EAD) está destinada a quienes han solicitado asilo en Estados Unidos. Este código les permite trabajar de manera legal mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.

Es fundamental mantener comunicación con tu abogado de inmigración, asistir a todas las audiencias y presentar la documentación requerida, ya que el estatus del permiso de trabajo depende directamente del avance del caso de asilo.

¿Cómo evitar problemas legales al cruzar la frontera hacia Estados Unidos?

Gerardo Arriaga concluye para Telemundo 40 que los permisos de trabajo tipo C8 no reemplazan la documentación necesaria para cruzar legalmente, y que la frontera está siendo estrictamente vigilada para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.