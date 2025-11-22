TERROR en Nueva York tras macabro hallazgo de pareja muerta en el Bronx: los motivos son un misterio

Un hijo en la ciudad de Nueva York se dispuso a hacer una llamada rutinaria a sus padres que viven en un departamento en El Bronx. Pronto su tranquilidad dio paso a una oscura preocupación cuando sus progenitores no contestaron tras varios intentos. Pero todo terminó en dolor cuando al visitarlos encontró a mamá y papá muertos sin aparente razón alguna.

Encuentran pareja muerta en departamento de El Bronx

NBC New York rescató el testimonio del superintendente del edificio donde vivieron los ancianos, quien contó que el hijo de la pareja, como vivía fuera de la ciudad, tenía problemas para comunicarse con sus padres, por lo que preocupado se trasladó hasta la calle 169 Este, cerca a la avenida Morris, en el barrio de Morrisania.

Luego de contarle que su papás no respondían sus llamadas le pidió que, por favor, le abriera la puerta del departamento, mas al entrar se topó con una escena que no olvidará en toda su vida: ambos estaban muertos, pero es aquí donde comienza el misterio y una serie de interrogantes que se hacen tanto el hijo como los agentes de policía.

La mujer de 67 años estaba echada en su cama, en tanto que el hombre de 58 yacía sin vida sentado sobre una silla en la siguiente habitación y, de acuerdo al conserje, al ver el estado de descomposición (y el eventual olor a putrefacción) del matrimonio, dedujo que llevarían fallecidos un par de días.

¿Qué produjo la muerte de la pareja?

NBC New York recogió dos fuentes de la NYPD que estuvieron en el conjunto habitacional de El Bronx, los cuales resaltaron un hecho curioso, pero con una aparente importancia capital: que la puerta del honor estaba abierta, así como altísimos niveles de monóxido de carbono.

Al barajar motivos para la muerte, el medio en mención indica que los agentes del orden no se encontraron lesiones en ninguno de los adultos mayores, mientras que el Departamento de Bomberos de Nueva York, que también hizo presente en el lugar de los hechos, aseguró que no encontró irregularidades en otros departamentos.

Por ello, el motivo de la investigación policial es conocer si este hecho fue planificado, por quién o quiénes o, de lo contrario, se trató de un accidente que tuvo un doble saldo mortal. De momento, las investigaciones del Departamento de Policía de Nueva York siguen su curso.