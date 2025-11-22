¡CUIDADO con ICE en Rhode Island! Arrestan por error a muchacho de 16 años fuera de un juzgado: "Es solo un niño"

La arbitrariedad con la que suelen actuar los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, les ha valido no solo ser temidos, también repudiados por un sector de los Estados Unidos, tal y como quedó demostrado cuando los agentes federales detuvieron por error a muchacho de 16 años en Rhode Island a la salida de un juzgado en Providence.

¿Error o acción arbitraria?

El suceso fue captado en video, donde vemos a los agentes de ICE interviniendo un auto donde se encontraba el muchacho de 16 años, el cual se encontraba de pasantía en el Tribunal Superior de Rhode Island. Al momento que las imágenes tienen lugar, un juez lo estaba llevando hacia su colegio.

Cuando el terrible momento concito el interés de diversos medios locales como nacionales, CNN recogió el testimonio de personal del tribunal, quien afirmó que previo al arresto, alguien estaba sacando fotografías del menor, pero luego le pidieron que dejara de hacerlo, tras lo cual se presentó como miembro del ICE.

La misma fuente señala que enterarse de esto, es decir, de la presencia de un miembro de ICE hizo que el adolescente no se sintiera bien y, al ver esto, un juez asociado de la Corte Superor, Joseph McBurney, se ofreció a llevarlo para su escuela.

"¡Es solo un niño!"

En ese momento, unos 6 agentes de ICE rodean el vehículo estando a poco de partir rumbo a la entidad educativa, su intención era sustraer de la misma al muchacho de 16 años. Todo el momento fue grabado por personas que estaban en los alrededores (Red de Defensa de la Deportación de Rhode Island) que en todo momento dejaron por sentada su molestia contra los federales: "¡Suéltenlo!" o "Es solo un niño" o también "¡Tiene 16 años!"

En el metraje se puede escuchar a uno de los agentes de ICE preguntando a McBurney "¿Es usted juez aquí?", pero pronto vemos a otro federal extraer del auto al muchacho, a la vez de ser sujetado de las manos detrás de su espalda y escoltado, todo en medio del abucheo de los presentes, pero el letrado explica que se trata de un pasante, que están cometiendo un error.

Cuando verificaron su identidad, el menor fue puesto en libertad, mientras que un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que los agentes buscaban un "depredador infantil" y que querían interrogar a alguien que se parecía al objetivo, pero esta "nunca fue arrestada ni puesta bajo custodia".

La respuesta de las autoridades

El clip no tardó nada para hacerse viral en redes sociales, provocando la ira de Dan McKee, actual gobernador de Rhode Island, quien dijo lo siguiente por medio de de un comunicado: "Los agentes de ICE detuvieron injustamente a un pasante de secundaria afuera del Tribunal Superior, un acto indignante e indefendible que podría haber cambiad por completo la vida de un joven".

Y agregó: "Esto no fue un error inofensivo. Fue el resultado directo de las políticas insensibles y caótica de la administración Trump. Además, la falta de diligencia debida por parte del ICE es vergonzosa y pone de relieve lo deficiente y peligrosas que son estas políticas federales", sentenció.