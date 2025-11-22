CUIDADO migrantes en EE. UU.: Walmart dejará de contratar trabajadores con visa H-1B por política de Trump

Recientemente, el presidente Donald Trump aumentó la tarifa a US$ 100 mil dólares para los extranjeros que requieren de la visa H-1B, una medida que afecta a Walmart, cadena de tiendas que reveló que ha pausado sus ofertas de trabajo para trabajadores extranjeros que requieren de este visado.

¿Para que sirven las visas H-1B?

Las visas H-1B están orientadas para trabajadores nacidos en el extranjeros y que pueden ser empleados por empresas en los Estados Unidos, los cuales deben contar con conocimiento o habilidades específicas, por lo general, en campos donde son requeridos títulos universitarios.

Este tipo de visado se otorga por un periodo inicial de 3 años, pero con la posibilidad de renovarlo por otros 3 años más.

¿En qué afecta a Walmart?

De acuerdo a los recogido por AOL, datos gubernamentales revelan que Walmart ocupa el puesto 11 entre las empresas con más visas H-1B aprobadas o patrocinadas solo en 2024, siendo la mayor en cuanto a cadenas minoristas se refiere; para el primer semestre de 2025 ocupaba la casilla 9 con 2390.

Ahora, el pago por visas H-1B tendrán un costo de US$ de 1,000 dólares



Un portavoz de Walmart reveló que esta medida llevada a cabo por la actual administración afectará a los empleados corporativos: "Walmart se compromete a contratar e invertir en los mejores talentos para servir a nuestros clientes, sin dejar de ser cuidadosos con nuestro enfoque de contratación H-1B", dijo a CNN.

La idea de Trump detrás de esta medida, expone AOL, para evitar se abusen de estas, lo que suprime salarios, así como crear un mercado laboral desventajoso para trabajadores locales. En el caso del visado H-1B, se sabe que estas se utilizan, primordialmente, para emplear trabajadores en el sector de la tecnología e informática. Un 70 por ciento de estos son de procedencia de la India.

En el caso de Walmart, los empleados vía visas H-1B es una pequeña porción de su fuerza laboral estadounidense, representando unos 1,6 millones de personas (incluyen trabajadores de tienda y corporativos).

¿Qué pasará ahora con los solicitantes de visas H-1B?

A tener en cuenta que antes de esta medida, la visa H-1B requería de un pago entre los US$ 2,000 y los US$ 5,000 dólares, pero con la nueva media, el pago será de US$ 100.000 al solicitar la visa en nombre de nuevos solicitantes que residen de EE. UU.

AOL indica que las visas H-1B permiten que los trabajadores inmigrantes puedan invertir en la economía estadounidense, pero que esta nueva política busca limitar el número de laburantes nacidos en el extranjero, a la vez de expulsar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados.