ALERTA para compradores de Target: compañía reporta CAÍDA DE GANANCIAS antes de la temporada navideña
Target registra caída en ganancias y ventas, mientras ajusta precios, recorta personal e invierte en tiendas antes del periodo crítico navideño.
El minorista estadounidense Target enfrentó una significativa caída en sus ganancias del tercer trimestre, reflejando los desafíos de atraer compradores presionados por la inflación. Con ingresos de 25.270 millones de dólares y ganancias del 689 millones, la compañía busca estabilizar su negocio antes del periodo crítico de compras navideñas.
Las acciones de Target han caído un 43% durante el último año, generando preocupación entre inversores. El nuevo director general Michael Fiddelke, veterano de 20 años en la empresa, trabaja para revertir el malestar empresarial y recuperar la reputación de Target como referente de productos asequibles y elegantes.
Medidas y estrategias para recuperar ventas
Target ha implementado varios cambios para impulsar sus ingresos, incluyendo la eliminación de aproximadamente 1.800 puestos, cerca del 8% de su fuerza laboral. Además, la compañía duplicó la oferta de artículos nuevos a más de 20.000 y redujo los precios de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad.
Target reporta caída de ganancias antes de la temporada navideña.
La empresa también planea invertir 5 mil millones de dólares el próximo año en renovación de tiendas existentes y construcción de nuevas, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y reforzar su posición frente a competidores como Walmart.
Resultados financieros y perspectivas futuras
Las ganancias del tercer trimestre cayeron un 19% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando 1,51 dólares por acción, mientras que las ventas comparables disminuyeron un 2,7%, peor que la caída del 1,9% del trimestre anterior.
Los analistas esperaban ganancias de 1,71 dólares por acción sobre ingresos de 25.330 millones. Para el cuarto trimestre, Target anticipa que las ventas comparables disminuyan en un solo dígito y ajustó su pronóstico anual de ganancias por acción a un rango de 7 a 8 dólares, por debajo de la estimación previa de 7 a 9 dólares.
Fiddelke destacó que las prioridades inmediatas incluyen selección y presentación de mercancías, experiencia del cliente y tecnología.
