- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ATENCIÓN, consumidores en Costco de EE. UU.: combo de hot dog y soda a solo $1.50, ¡una oferta que no te puedes perder!
¿Sabías que en Costco puedes disfrutar un combo de hot dog y soda a $1.50? Descubre por qué se ha vuelto un clásico irresistible.
Si eres fanático de las ofertas y los clásicos de comida rápida, Costco tiene una sorpresa que no puedes dejar pasar. El famoso combo de hot dog y soda por solo $1.50 ha logrado mantenerse como un ícono de ahorro durante décadas, convirtiéndose en una visita obligada para los miembros de la tienda.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Shippensburg: reportan ROBO en tienda y mujer se defiende con insólita respuesta tras enfrentar cargos
Más allá de ser un simple snack, este combo se ha ganado el corazón de millones de consumidores. Su precio constante desde 1985, incluso frente a la inflación, lo convierte en una opción económica y deliciosa, perfecta para disfrutar después de un día de compras o simplemente para darse un pequeño gusto sin gastar mucho.
El clásico que ha conquistado generaciones
Según un artículo publicado en Usa Today, el hot dog de Costco no es solo comida rápida: es una tradición que une a varias generaciones. Desde baby boomers hasta la generación TikTok, todos han probado este icónico combo de sabor generoso y precio imbatible. Con su pan suave, salchicha jugosa y los clásicos condimentos como ketchup, mostaza y relish, acompañado de una bebida refrescante, se ha vuelto mucho más que un simple alimento: es una experiencia gastronómica accesible.
Combo de hot dog y soda a solo $1.50 en Costco.
Su popularidad ha traspasado fronteras: celebridades, influencers y hasta chefs han alabado el combo. Algunos fans, tan apasionados, han llegado incluso a tatuarse el combo como homenaje. Sin duda, el combo de hot dog y soda de Costco se ha convertido en un símbolo de ahorro, diversión y sabor que ningún amante de la comida rápida puede ignorar.
Por qué esta oferta es un must para todos
Lo que hace único a este combo económico es que Costco ha logrado mantener su precio histórico de $1.50, mientras que otras comidas rápidas han visto aumentos significativos por la inflación. Esta estrategia no solo atrae clientes al food court, sino que también incrementa la venta de membresías y fideliza a los compradores, quienes sienten que realmente están obteniendo un buen trato.
Además, es una oportunidad perfecta para quienes buscan una comida rápida y accesible durante sus compras. Un hot dog grande con soda por menos de dos dólares es una oferta difícil de resistir. Así, Costco no solo ofrece un snack económico, sino también una experiencia que ha sido disfrutada durante generaciones y seguirá siendo un clásico por muchos años más.
- 1
GOLPE directo a inmigrantes: Estados Unidos ordena SUSPENDER licencias de conducir en estos estados
- 2
ALERTA en Walmart de Shippensburg: reportan ROBO en tienda y mujer se defiende con insólita respuesta tras enfrentar cargos
- 3
ALERTA con USCIS y los permisos de trabajo: este el ÚNICO procedimiento para renovar el EAD y no perjudicarte en EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90