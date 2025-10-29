- Hoy:
MALAS NOTICIAS para empleados de Target: la empresa ELIMINARÁ 1,800 puestos corporativos, muchos de ellos en Minneapolis
Target anuncia la eliminación de 1,800 puestos corporativos, afectando principalmente a sus oficinas en Minneapolis tras bajas ventas consecutivas.
La cadena minorista Target informó que eliminará 1,800 puestos corporativos, muchos de ellos ubicados en Minneapolis, donde se encuentran sus oficinas centrales. La medida se produce tras registrar tres trimestres consecutivos de bajas ventas, afectadas por la competencia con gigantes del comercio como Amazon, Walmart y Costco.
PUEDES VER: Chicago en ALERTA por redadas que aterrorizan a los niños: "Tenemos que portarnos bien o ICE nos atrapará"
Los recortes forman parte de un plan de reestructuración que busca reducir gastos operativos y mejorar la eficiencia corporativa, mientras la empresa intenta mantener su posición frente a competidores con plataformas de venta online más agresivas.
Impacto y contexto de la reducción de personal
Según la compañía, la eliminación de 1,800 puestos representa un porcentaje significativo de su plantilla corporativa y afectará a diversas áreas, desde marketing y finanzas hasta operaciones y logística. Muchos empleados en Minneapolis, sede central de la compañía, recibirán la notificación de su salida en las próximas semanas.
Target anuncia la eliminación de 1,800 puestos corporativos tras registrar bajas ventas.
Los analistas señalan que estos recortes de Target reflejan una tendencia más amplia en el sector retail, donde las empresas ajustan sus estructuras corporativas tras la sobrecontratación durante la pandemia y los cambios en los hábitos de consumo.
La competencia en el sector como factor clave
El mercado minorista ha mostrado un aumento de la presión competitiva, con Amazon, Walmart y Costco captando una mayor cuota de mercado. Para Target, la reducción de puestos corporativos se considera un paso necesario para mantener la rentabilidad y la eficiencia operativa, ajustándose a los cambios en la demanda de los consumidores.
Expertos en recursos humanos advierten que este tipo de recortes puede tener un impacto en la moral del personal restante, así como en la capacidad de la empresa para innovar y mantener su ventaja competitiva.
