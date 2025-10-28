Recientemente, el Departamento de Policía del Condado de Chatham, en Estados Unidos, informó sobre el trágico incidente que sucedió el 23 de octubre en un Walmart de Savannah, donde un hombre de 49 años se vio involucrado en un altercado con un joven de 18 años, quien minutos después falleció. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? AQUÍ los detalles.

Walmart de Georgia: joven patea carrito de compras y luego pierde la vida tras ser acribillado

Las autoridades locales y el medio 'Theolympian' difundieron información importante sobre el conflicto que empezó cuando el joven, el cual perdió la vida, había pateado el carrito de compras del hombre mayor, quien se encontraba en la tienda Walmart en EE. UU.

Pese a estos datos, todavía no se conoce más datos sobre la acción. En tanto, se reveló que, en aquella confrontación, el hombre apuñaló al joven, el cual había sido trasladado a un hospital, donde lamentablemente dejó de existir el 27 de octubre. La identidad de la víctima no ha sido divulgada.

Hasta el momento, se confirmó que la policía ha llevado a cabo entrevistas con el hombre de 49 años y varios testigos, pero hasta HOY, 28 de octubre, no se habían realizado arrestos relacionados con el lamenable caso.

¿Adulto mayor enfrenta cargos tras lo sucedido en Walmart?

Por otro lado, te explicamos que la policía local ha declarado su disposición a colaborar con la Fiscalía del Condado de Chatham para esclarecer los posibles cargos penales relacionados con el caso en cuestión.

La investigación, como se recalcó líneas arriba, sigue su curso, mientras que Savannah se localiza a aproximadamente 250 millas al sureste de Atlanta.