Walmart: reportan la búsqueda de tres personas acusadas de robar más de $2,000 en mercadería

Recientemente, las autoridades del Departamento del Sheriff del Condado de Cabell, en Estados Unidos, han confirmado que están tras la pista de tres personas acusadas de haber cometido un robo de más de 2.000 dólares en productos de Walmart, ubicado en Barboursville.

Pese a no conocerse más información sobre el caso, se ha solicitado a los clientes a brindar algún aporte con respecto a esta sustracción, la cual se llevó a cabo el último 18 de octubre en la tienda. Asimismo, los agentes han señalado que siguen investigando el incidente y recogiendo pruebas para dar con los responsables de este hurto.

'Wsaz' y otros portales, además de las autoridades del Departamento del sheriff del Condado de Cabell, reportaron que dos mujeres, de las cuales no se conoce su identidad, habrían distraído a un socio de una tienda Walmart al solicitarle que abriera un estuche cerrado con artículos electrónicos, esto mientras un hombre, el cual habría sido el cómplice, aprovechaba para sustraer varios productos.

Según el informe policial, este grupo de tres logró robar cuatro Apple Airpods Max, cada uno valorizado en 530 dólares, también se llevaron camisetas y prendas de vestir para niños. Luego, los delincuentes abandonaron el lugar en un vehículo que parecía ser un Jeep Compass blanco, con rumbo desconocido, tal como señalaron las autoridades internacionales.

Tras este lamentable, pero planeado hecho, se ha instado a la ciudadanía a colaborar y que, cualquier información relevante, pueda ser comunicada al detective Hash del Departamento del Sheriff del condado de Cabell, al número 304-743-1598.

Los constantes robos en Walmart

Por otro lado, es bueno señalar que los ya cotidianos incidentes de "robos" en Walmart se clasifican principalmente como hurtos en tiendas, y no como un incremento de robos masivos o de la empresa en sí.

Al respecto, existen diversos factores que han empeorado esta situación, entre ellos el aumento de la inflación, la introducción de cajas de autoservicio que facilitan el hurto, así como la actividad de carteristas que utilizan información de tarjetas clonadas para realizar compras en línea.