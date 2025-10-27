¡Grandes ofertas y muy interesantes! Como todos los años, Walmart, anuncia sus mejores promociones para el Black Friday y, este 2025, no será la excepción. Con descuentos poco creíbles, los compradores no desean perderse ni un solo día de estas rebajas. La temporada navideña promete ser satisfactoria para quienes deseen realizar sus compras en la tienda minorista estadounidense.

A continuación, te revelamos qué debes tomar en cuenta y cómo aprovechar al máximo las ofertas del Black Friday 2025 de la empresa más popular de Estados Unidos.

Walmart: las mejores rebajas del Black Friday 2025 y desde cuándo estarán disponibles

Según portales web, tal como 'NJ.com', difundieron las últimas ofertas que ha lanzado Walmart para el próximo Black Friday. La empresa ha anticipado las promociones que presentará durante el evento para este año, destacando significativos descuentos en productos de marcas reconocidas como Delonghi, Apple, LEGO, Dyson, La Roche-Posay, Levi's y Barbie.

La cadena de supermercados promete rebajas de hasta el 60% en su variada gama de artículos, además de ofrecer miles de opciones por menos de 20 dólares en su promoción "Ofertas del Black Friday". AQUÍ algunas de las grandes opciones:

Aros Lauren de Cate & Chloe de 22 mm chapados en oro blanco de 18 quilates con cristales Swarovski por 16 $, en vez de 130 $

Aspiradora inalámbrica Dyson V12 Detect Slim por $400, en vez de $792

Árboles con purpurina My Texas House (juego de 3) por $78, en vez de $160

Calentador portátil Dreo de 1500 W por $39, en vez de $100

El juego de viaje Barbie Malibu costaba $12, en vez de $22

Ford 24V Ride-on por $300, en vez de $600

Juguete masticable para perros KONG Classic (mediano) por $12, en vez de $14

Keurig Iced Essentials por $45, en vez de $79

Luces LED Govee de 65” por $70, en vez de $99

Levi's Signature Denim para hombres y mujeres por $15, en vez de $25

Manta de piel sintética Cozy Haven por $13 (Oferta especial)

Neumático para toda estación Goodyear Reliant (línea completa) por tan solo $50 por neumático, en vez de $126

Paquete Cricut Explore 3 por $198, en vez de $410

Perfume Calvin Klein Obsession 3 por $32, en vez de $97

Plancha de pelo L'ange por 49 dólares, en vez de 119

Paquete de 2 LEGO Speed ​​Champions por $25, en vez de $45

Rompecabezas gruesos Melissa & Doug por $7, en vez de $14

Televisor TCL QLED 4K Google de 98” por $998, en vez de $1,798

¿Cuándo comienzan las ofertas del Black Friday 2025?

Walmart se alista para el Black Friday con el lanzamiento de dos eventos de ventas bajo el nombre "Ofertas del Black Friday". La primera de estas promociones iniciará en línea el 14 de noviembre a las 12:00 a. m. (hora del este) y en las tiendas físicas al abrir sus puertas ese mismo día.

Los miembros de Walmart+ podrán disfrutar de un acceso anticipado en línea, pudiendo acceder a las ofertas cinco horas antes, es decir, desde el 13 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora del este). Esta primera venta se extenderá hasta el 16 de noviembre.

La segunda ronda de "Ofertas del Black Friday" se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en línea, mientras que en las tiendas físicas estará disponible del 28 al 30 de noviembre. Al igual que en la primera venta, los miembros de Walmart+ tendrán acceso anticipado a las ofertas en línea desde el 24 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora del este).