ALERTA en estacionamiento de Walmart en Saukville: reportan que un PEATÓN atropellado falleció a causa de las heridas

El Departamento de Policía de Saukville reportó que un peatón murió el domingo tras ser atropellado en el estacionamiento de un Walmart en Green Bay Avenue.

María Zapata
Un peatón fue atropellado en el estacionamiento de Walmart en Saukville.
Un peatón fue atropellado en el estacionamiento de Walmart en Saukville.
Un trágico hecho ocurrido este fin de semana en Saukville ha encendido las alarmas sobre la seguridad en estacionamientos de grandes tiendas en Estados Unidos. Una mujer perdió la vida tras ser atropellada en el área de parqueo de un Walmart USA, un incidente que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades locales.

Un peatón fue atropellado en el estacionamiento de Walmart USA en Saukville.

Peatón muere tras ser atropellado en el estacionamiento de un Walmart en Saukville

Según lo informado por FOX6 News con datos proporcionados por el Departamento de Policía de Saukville, la mañana del domingo los equipos de emergencia acudieron al estacionamiento del Walmart USA situado en Green Bay Avenue, cerca de la salida hacia la autopista I-43, tras recibir el reporte de una persona atropellada.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a una mujer de aproximadamente 50 años gravemente herida tras haber sido embestida por un automóvil. Personal de emergencias le brindó atención inmediata para intentar estabilizarla antes de trasladarla a un centro médico. Pese a los esfuerzos, la víctima falleció poco después en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

La investigación en Estados Unidos sigue en curso y aún quedan datos por revelar

El Departamento de Policía de Saukville confirmó el fallecimiento e informó que el caso continúa bajo análisis para esclarecer las circunstancias del atropello. Hasta el momento, no se han difundido datos sobre la identidad del conductor ni detalles del vehículo implicado, mientras los investigadores recopilan evidencia y posibles testimonios.

El lamentable suceso generó preocupación entre los residentes y los clientes habituales de Walmart en EE. UU., quienes solicitan reforzar las medidas de seguridad y aumentar la vigilancia en las zonas de estacionamiento, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

