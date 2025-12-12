MALA NOTICIA para familias de inmigrantes: nueva política de Trump ELIMINA programa migratorio para siete países por "abusos"

Estados Unidos ha decidido cerrar el programa de reunificación familiar "Family Reunification Parole" (FRP), afectando a inmigrantes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como a sus familiares cercanos. La medida se toma tras detectar abusos en la aplicación de estas protecciones, según informó la Agencia EFE.

Fin del programa de reunificación familiar: ¿Qué significa para los inmigrantes y sus familias en EE. UU.?

De acuerdo con la Agencia EFE, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que todos los beneficios del FRP concluirán el 14 de enero de 2026, obligando a quienes no tengan otra vía legal a abandonar el país.

El DHS señaló que el programa fue usado de forma indebida por personas que lograron eludir los procesos migratorios tradicionales, por lo que regresará a un esquema de revisión caso por caso, tal como lo establece el Congreso.

Los inmigrantes cuyos beneficios estén vigentes deberán cesar su estatus en esa fecha, salvo que tengan una solicitud de residencia permanente presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y aún pendiente al 14 de enero de 2026. Si la solicitud es rechazada, el FRP se revocará y deberán salir de inmediato, precisó EFE.

EE. UU. termina programas humanitarios de reunificación familiar.

¿Qué es la reunificación familiar?

La reunificación familiar en Estados Unidos es un derecho dentro de la ley de inmigración que permite a ciudadanos y residentes permanentes legales (Green Card) traer a sus familiares al país para vivir de manera permanente. El proceso comienza cuando el familiar que reside legalmente en EE. UU., llamado patrocinador, presenta una solicitud ante el USCIS.

Formulario I-130: El patrocinador envía este formulario para demostrar la relación con el familiar que desea traer.

Aprobación de USCIS: Una vez aprobado, la petición se envía al Centro Nacional de Visas (NVC).

Procesamiento de la visa: El NVC recopila la documentación requerida y las tarifas correspondientes.

Entrevista consular: El familiar en el extranjero debe asistir a una entrevista en la embajada o consulado de EE. UU.

Emisión de la visa: Tras la aprobación, el familiar recibe una visa de inmigrante, puede viajar a Estados Unidos y obtener la residencia permanente.

Consecuencias y alternativas para quienes pierdan el Programa FRP

Además de la revocación del FRP, los afectados perderán la autorización de empleo asociada al programa. Cada beneficiario será notificado individualmente, señaló la Agencia EFE.

Aquellos que no cuenten con un estatus legal deberán salir de Estados Unidos antes de la fecha límite, pudiendo registrar su salida a través de la aplicación CBP Home. Para facilitar el proceso, el gobierno ofrecerá asistencia económica, apoyo en trámites de viaje y exoneración de multas civiles para quienes cumplan con los requisitos.

La medida, publicada en el Registro Federal, busca reducir el fraude y priorizar la seguridad nacional y pública, según el comunicado de DHS citado por EFE.