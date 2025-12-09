- Hoy:
Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre: programación, horario y dónde ver fútbol
Sigue la programación de partidos de este miércoles 10 de diciembre. Se jugará la Champions League, además los playoff de la Liga 1 de Perú.
Sin pausas en el deporte rey, pues la acción continúa en las ligas de fútbol a nivel mundial. No te pierdas la agenda completa con todos los partidos de este miércoles 10 de diciembre. Habrá duelos intensos en la Champions League, Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo y la fase II de los playoff de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Cusco FC.
Partido de hoy por Liga 1
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|20:00
|Sporting Cristal vs Cusco FC
|Liga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz USA
Partidos de hoy por Champions League
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|12:45
|Villarreal vs Copenhague
|ESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports, ESPN Premium , TNT
|12:45
|Qarabağ vs Ajax
|ESPN, Disney+ Premium, ESPN, Space Brazil, Zapping
|15:00
|Real Madrid vs Manchester City
|ESPN, Disney+ Premium, Sport 24, Fox Sports, ESPN Premium
|15:00
|Athletic Club vs PSG
|ESPN2, Disney+ Premium, Sport 24 Extra, ESPN, Space Brazil
|15:00
|Brujas vs Arsenal
|Disney+ Premium, ESPN 5 Sur, ESPN2, Max Brazil, Disney+ Premium
|15:00
|Benfica vs Napoli
|Disney+ Premium, ESPN7 Sur, Fox Sports 2, Max Brazil
|15:00
|Borussia Dortmund vs Bodø / Glimt
|ESPN 4 Sur, Disney+ Premium, Max Brazil, Disney+ Premium, ESPN4 Chile
|15:00
|Juventus vs Pafos
|Disney+ Premium, ESPN6 Sur, Max Brazil, Disney+ Premium, Disney+ Premium Sur
|15:00
|Bayer Leverkusen vs Newcastle United
|ESPN3, Disney+ Premium, ES
Partidos de Primera División de Bolivia
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|14:00
|Blooming vs Aurora
|Fútbol Canal
|16:30
|Universitario de Vinto vs Independiente Petrolero
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por Brasileirao
|HORA
|PARTIDOS
|CANAL
|10:00
|Botafogo vs Grêmio
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Palmeiras vs Fluminense
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|São Paulo vs Juventude
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Mirassol vs Ceará
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Internacional vs Santos
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Bahia vs Vasco da Gama
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Fortaleza vs Atlético Mineiro
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Sport Recife vs Vitória
|Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
|10:00
|Flamengo vs RB Bragantino
|Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+
Partidos de hoy por Serie A de Ecuador
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|17:00
|Independiente del Valle vs LDU Quito
|Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz C
Partido de hoy de Copa Intercontinental
|HORA
|PARTIDO
|CANAL
|12:00
|Cruz Azul vs Flamengo
|DIRECTV Sports, SporTV, Globo, DIRECTV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
