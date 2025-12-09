0
Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre: programación, horario y dónde ver fútbol

Sigue la programación de partidos de este miércoles 10 de diciembre. Se jugará la Champions League, además los playoff de la Liga 1 de Perú.

Shirley Marcelo
Agenda de partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre.
Agenda de partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre. | composición Líbero
Sin pausas en el deporte rey, pues la acción continúa en las ligas de fútbol a nivel mundial. No te pierdas la agenda completa con todos los partidos de este miércoles 10 de diciembre. Habrá duelos intensos en la Champions League, Copa Intercontinental entre Cruz Azul y Flamengo y la fase II de los playoff de la Liga 1 entre Sporting Cristal y Cusco FC.

Real Madrid vs Manchester City jugarán por la jornada 6 de la Champions League.

Real Madrid vs Manchester City jugarán por la jornada 6 de la Champions League.

Partido de hoy por Liga 1

HORAPARTIDOCANAL
20:00 Sporting Cristal vs Cusco FCLiga1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz USA

Partidos de hoy por Champions League

HORAPARTIDOCANAL
12:45Villarreal vs CopenhagueESPN2, Disney+ Premium, Fox Sports, ESPN Premium , TNT
12:45Qarabağ vs Ajax ESPN, Disney+ Premium, ESPN, Space Brazil, Zapping
15:00Real Madrid vs Manchester City ESPN, Disney+ Premium, Sport 24, Fox Sports, ESPN Premium
15:00Athletic Club vs PSG ESPN2, Disney+ Premium, Sport 24 Extra, ESPN, Space Brazil
15:00Brujas vs ArsenalDisney+ Premium, ESPN 5 Sur, ESPN2, Max Brazil, Disney+ Premium
15:00Benfica vs NapoliDisney+ Premium, ESPN7 Sur, Fox Sports 2, Max Brazil
15:00Borussia Dortmund vs Bodø / Glimt ESPN 4 Sur, Disney+ Premium, Max Brazil, Disney+ Premium, ESPN4 Chile
15:00Juventus vs Pafos Disney+ Premium, ESPN6 Sur, Max Brazil, Disney+ Premium, Disney+ Premium Sur
15:00Bayer Leverkusen vs Newcastle United ESPN3, Disney+ Premium, ES

Partidos de Primera División de Bolivia

HORAPARTIDOCANAL
14:00Blooming vs Aurora Fútbol Canal
16:30Universitario de Vinto vs Independiente Petrolero Fútbol Canal

Partidos de hoy por Brasileirao

HORAPARTIDOSCANAL
10:00Botafogo vs Grêmio Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Palmeiras vs Fluminense Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00São Paulo vs Juventude Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Mirassol vs Ceará Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Internacional vs Santos Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Bahia vs Vasco da Gama Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Fortaleza vs Atlético Mineiro Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Sport Recife vs Vitória Fanatiz International, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
10:00Flamengo vs RB Bragantino Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+

Partidos de hoy por Serie A de Ecuador

HORAPARTIDOCANAL
17:00Independiente del Valle vs LDU Quito Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz USA, Fanatiz C

Partido de hoy de Copa Intercontinental

HORAPARTIDOCANAL
12:00Cruz Azul vs Flamengo DIRECTV Sports, SporTV, Globo, DIRECTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Shirley Marcelo
Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

