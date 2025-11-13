ATENCIÓN, compradores en EE. UU.: Kroger lanza su paquete Freshgiving de Acción de Gracias desde $4.75 por persona

El supermercado Kroger anunció el lanzamiento de su paquete "Freshgiving" 2025, una opción económica que permite disfrutar una cena completa del Día de Acción de Gracias para 10 personas a partir de $4.75 por persona. Esta iniciativa busca apoyar a las familias estadounidenses en medio de los crecientes costos de alimentos, sin sacrificar la calidad ni los sabores tradicionales de la festividad.

Mary Ellen Adcock, vicepresidenta ejecutiva de Kroger, destacó que la compañía mantiene su compromiso de ofrecer productos de calidad a precios accesibles. "En Kroger, creemos que las familias merecen una comida de Acción de Gracias económica y deliciosa. Este año nos enfocamos en brindar la calidad que esperan al valor que aman", expresó.

Una cena completa para Día de Acción de Gracias

El paquete Kroger Freshgiving ofrece todos los elementos esenciales para una cena completa del Día de Acción de Gracias para 10 personas, incluyendo el pavo, acompañamientos y postres tradicionales:

Kroger lanza su paquete Freshgiving de Acción de Gracias a un precio especial.

Pavo entero congelado Kroger (14–16 libras)

(14–16 libras) Relleno para el pavo Kroger

Caldo de pollo Kroger

Elote súper dulce Kroger

Zanahorias pequeñas Kroger

Salsa de arándano rojo Kroger

Camote dulce

Papas Idaho Kroger

Gravy de pavo Campbell’s

Ejotes rallados Kroger

Crema de sopa de champiñones Kroger

Cebolla estilo crujiente / papas a la francesa Kroger

Panes Kroger

Corteza de tarta tradicional lista para cocinar Kroger

Lata de puré 100% de calabaza Kroger

Crema batida original Kroger

Con más de 2,800 tiendas en todo Estados Unidos, Kroger busca mantener su posición como una de las cadenas minoristas más accesibles del país, uniendo esfuerzos con otras compañías como Walmart, Lidl y Aldi, que también ofrecen paquetes económicos similares para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Productos de temporada y ofertas especiales

Además del paquete principal, Kroger ofrece una variedad de productos de temporada a precios accesibles, como relleno para estufa por $1.77, caldo Kroger a $0.99, salsa Heinz 2 por $4 y pastel de calabaza fresco por $5.49.

Estas ofertas especiales forman parte del esfuerzo de Kroger USA por brindar alternativas económicas sin perder la esencia de una cena festiva memorable y garantizar que las familias puedan celebrar el Día de Acción de Gracias con calidad y sabor.