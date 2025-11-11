Aviso MUY importante: recientemente, una corte federal de apelaciones en Boston, Estados Unidos, rechazó por segunda ocasión la solicitud de la administración de Trump para suspender una orden judicial que exige el pago completo de los beneficios de noviembre del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a más de 40 millones de ciudadanos.

Esta situación se lleva a cabo en medio del cierre del gobierno federal. Asimismo, reafirma la obligación del gobierno estadounidense de cumplir con los pagos, pese al impasse administrativo. A continuación, la situación actual del programa y qué pasará con los cupones de alimentos para este mes.

Pese a nueva solicitud, hasta AHORA, no podrán pagar los cupones SNAP en su totalidad

Un fallo emitido por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en EE. UU., que se llevó a cabo el domingo 10 de noviembre, ratificó la decisión del juez John McConnell de Rhode Island, quien había ordenado al gobierno americano garantizar la financiación total del programa de cupones de alimentos antes del viernes.

El magistrado señaló que la administración no había cumplido con la instrucción de asegurar al menos un pago parcial a los beneficiarios. Al respecto, la jueza Julie Rikelman, responsable del dictamen de la apelación, advirtió que suspender la orden podría causar un daño "inmenso" a millones de hogares que dependen de estos cupones.

"Sin este programa, decenas de millones pasarían hambre, lo que desencadenaría una serie de problemas sanitarios y financieros, especialmente con la llegada del invierno", expresó la magistrada.

El panel, donde figuran los jueces Gelpí y Barron, respaldó a McConnell al señalar que el gobierno "se sentó de brazos cruzados por casi un mes", mientras familias se quedaban sin asistencia alimentaria. Por ello, la jueza de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson, otorgó al gobierno hasta las 11:00 a. m. de hoy para informar si intentará que el máximo tribunal detenga lo resuelto por la corte de apelaciones.

Brown Jackson había concedido un bloqueo temporal el viernes pasado para permitir que el tribunal de apelaciones revisara un segundo pedido presentado por la administración de Trump, el cual fue rechazado.

¿Este conflicto surgió frente a radical decisión del gobierno de Trump?

Vale resaltar que la disputa legal surge luego del anuncio de la administración Trump, donde se decidió no desembolsar los beneficios correspondientes a noviembre, argumentando que el Congreso no había autorizado los fondos necesarios desde el 1 de octubre, momento en que se inició el cierre gubernamental.

A diferencia de administraciones previas, que continuaron financiando el SNAP durante cierres similares, esta vez la situación es diferente. En paralelo, el Senado dio un paso adelante el domingo hacia un acuerdo bipartidista que podría permitir la reapertura del gobierno y la restauración de la financiación de programas federales, incluido el SNAP, hasta septiembre del 2026.