¡ALARMA en EE. UU.! Trump lanza nueva orden sobre la entrega de beneficios SNAP: "Deshacer inmediatamente cualquier medida"

La administración del presidente Donald Trump, mediante un memorándum emitido el sábado por la noche por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), ordenó a los estados detener de manera inmediata cualquier acción destinada a otorgar la totalidad de las prestaciones del programa Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) en noviembre de 2025. El documento advierte que las entidades estatales que no acaten la directiva podrían enfrentar sanciones económicas.

Donald Trump emite una nueva orden sobre la distribución de beneficios del SNAP en EE. UU.

El memorándum, firmado por Patrick Penn, subsecretario de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor del USDA, deja en claro que los estados "deben revertir de inmediato cualquier medida adoptada para emitir las prestaciones completas del programa SNAP correspondientes a noviembre de 2025".

Además, se advierte que la falta de cumplimiento de esta instrucción puede llevar al USDA a "tomar diversas medidas, entre ellas la cancelación de la parte federal de los gastos administrativos del estado y la responsabilidad de los estados por cualquier exceso de emisión que resulte del incumplimiento".

La medida se adopta en un contexto de creciente presión, ya que varios estados habían actuado rápidamente para otorgar el pago completo de SNAP antes de esta orden.

El USDA emitió nuevas pautas sobre los beneficios del programa SNAP.

¿Por qué Trump está recortando el SNAP?

La decisión del USDA llega después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos concediera una suspensión administrativa que permite al USDA pausar el pago completo de las prestaciones mientras persisten las disputas legales en torno al programa.

Estados como Nueva Jersey, Pensilvania y Wisconsin habían iniciado el desembolso total para los residentes, lo que ahora los coloca en la mira de la directiva federal. Este escenario genera un panorama de incertidumbre para los millones de hogares que dependen de SNAP para cubrir sus necesidades alimentarias.