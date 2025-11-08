ALERTA conductores en EE. UU.: cinco nuevas leyes de tránsito entraron en vigor en noviembre de 2025

Si conduces en Estados Unidos, presta atención: desde el 1 de noviembre de 2025 comenzaron a regir cinco nuevas leyes de tránsito que buscan reforzar la seguridad vial en distintos estados. Las sanciones van desde multas económicas hasta cárcel y pérdida de la licencia de conducir.

Estas disposiciones afectan principalmente a los conductores en Washington y Oklahoma, donde las autoridades ya anunciaron operativos para verificar su cumplimiento. Las nuevas medidas apuntan a reducir los accidentes por conducción bajo los efectos del alcohol, uso del celular y falta de equipo de seguridad.

Nuevas normas de tránsito en Washington y Oklahoma

En el estado de Washington, los conductores deben llevar cadenas para nieve durante el invierno. Quienes ignoren esta obligación y sean sorprendidos sin ellas cuando las condiciones lo exijan, recibirán una multa de hasta US$500, según el Departamento de Transporte (WSDOT). La Patrulla Estatal será la encargada de aplicar las sanciones.

Cinco nuevas leyes de tránsito entraron en vigor en EE. UU.

Por su parte, en Oklahoma se aprobó la ley de manos libres, que prohíbe el uso de teléfonos y dispositivos electrónicos en zonas escolares y de trabajo. Los conductores podrán utilizar funciones de manos libres, pero quienes violen la norma deberán pagar multas de US$100 por infracción.

Endurecimiento de penas y nuevas medidas de seguridad vial

Las sanciones también se endurecen para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas. El proyecto de ley 54 del Senado de Oklahoma establece que quienes cometan infracciones graves mientras están ebrios, como causar un accidente o exceder la velocidad en zonas escolares, podrían recibir penas de cárcel de hasta 30 días, con aumento por reincidencia.

Asimismo, entró en vigor la Ley Marissa Murrow, que exige capacitación para camareros y proveedores de bebidas alcohólicas, con el fin de prevenir tragedias causadas por conductores ebrios.

Finalmente, se implementó una nueva ley que otorga preferencia a motociclistas, imponiendo multas de US$500 y posibles suspensiones de licencia a quienes no cedan el paso o provoquen accidentes graves.