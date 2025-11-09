ALARMA en Misuri: Policía evacúa y cierra Walmart de Ferguson tras peligrosa llamada de amenaza

En Estados Unidos las amenazas no se toman a broma por absolutamente nadie, por lo que las autoridades actúan con celeridad, tal y como sucedió con el Walmart de Ferguson, Misuri, cuando el establecimiento fue presa de una llamada de amenaza, tras lo cual la policía local procedió a cerrar como evacuar este supermercado mientras se realizan la investigaciones y todo vuelve a la calma.

¿Qué pasó en Walmart de Ferguson?

En horas de la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, la policía procedió a cerrar Walmart y Sam's Club en West Florissant Avenue a raíz de una llamada de amenaza que alertó a todos: "Cuando se recibe una amenaza contra un negocio o cualquier lugar, inmediatamente tomamos todas las precauciones necesarias", se lee en el comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del Departamento de Policía de Ferguson.

La respondió respondió con celeridad a la llamada hecha por medio del 911. Cuando llegaron al establecimiento junto con los bomberos locales, los agentes del orden realizaron las respectivas inspecciones, hasta que el personal de emergencia confirmara que no había amenaza latente en el lugar para empleados ni para la comunidad.

Walmart de Ferguson fue víctima de una llamada amenazante que movilizó a la policía local.

Por ello, tan solo un par de horas de después, ambos comercios reabrieron sus puertas al público. Esto puede parecer exagerado, pero lo cierto es que en los Estados Unidos, teniendo en cuenta los antecedentes, se le da importancia capital: "Toda amenaza se considera creíble hasta que se muestre lo contrario. Nuestros agentes actúan con la máxima diligencia para garantizar que ningún residente, trabajador o visitante corra peligro".

¿Cuáles fueron los motivos de la llamada amenazante?

Lo cierto es que, de momento, no se saben los motivos o intenciones de esta llamada peligrosa, pero en los comentarios de Facebook en la publicación del Departamento de Policía de Ferguson, dan a entender que se habría tratado de una amenaza de bomba, pero lo real es que de forma oficial no se tienen conocimiento de ello.

Ante esto, el comunicado acaba con un mensaje directo a la población: "Animamos a cualquier persona que tenga información relacionada con amenazas o actividades sospechosas, a que se ponga en contacto con el Departamento de Policía de Ferguson de inmediato".