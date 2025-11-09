IRS CAMBIA reglas: esto debes hacer para que tus hijos RECIBAN su ITIN sin demoras

Miles de familias inmigrantes en Estados Unidos necesitan obtener un ITIN para incluir a sus hijos en la declaración de impuestos y poder acceder a créditos fiscales importantes, como el Crédito Tributario por Hijos. Conocer el proceso antes de iniciar la solicitud puede ahorrarte tiempo y evitar retrasos.

Solicitar el ITIN infantil implica reunir varios documentos y cumplir pasos específicos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Contar con toda la información correcta desde el inicio será clave para que el trámite se apruebe sin contratiempos.

¿Qué necesitas para iniciar la solicitud?

El primer paso es completar el Formulario W-7, el documento oficial para solicitar un ITIN. Puedes descargarlo directamente desde el sitio web del IRS o pedirlo en una oficina autorizada. Allí deberás ingresar datos del menor según su identificación oficial.

Recuerda presentar documentos que demuestren la identidad de tu hijo y tu relación con él, como:

Pasaporte

Acta de nacimiento

Documentos escolares o médicos aceptados por el IRS

Todos deben ser originales o copias certificadas, ya que el IRS no acepta fotocopias simples.

¿Cómo se entrega la solicitud al IRS?

Una vez completado el formulario y reunida la documentación, tienes dos opciones:

Enviar todo por correo al IRS

al IRS Presentarte en un Centro de Ayuda al Contribuyente o ante un Agente Certificador autorizado

El procesamiento puede tomar varias semanas, por lo que se recomienda realizar el trámite con anticipación, especialmente en temporada de impuestos.

¿Qué pasa si no solicitas el ITIN infantil a tiempo?

Si tu hijo no cuenta con un ITIN vigente al momento de presentar la declaración, es posible que pierdas créditos y reembolsos importantes del IRS, incluso si tienes toda la información correcta. Además, tus impuestos podrían procesarse con retraso hasta que se verifique la identidad del menor.

El IRS ha endurecido los controles de elegibilidad, por lo que cualquier error en documentos o datos puede generar rechazos. Por eso, se recomienda iniciar el trámite con anticipación y verificar siempre la lista actualizada de requisitos para evitar problemas durante la temporada fiscal.