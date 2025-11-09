0
El papa León XIV rompe el silencio y lanza su ATAQUE más duro contra Donald Trump

El pontífice critica el trato a los migrantes en EE. UU. y advierte que las acciones militares contra Venezuela pueden aumentar la tensión regional.

Dara Rojas
El papa León XIV eleva la voz contra las deportaciones
El papa León XIV eleva la voz contra las deportaciones | papa León XIV
El papa León XIV expresó una fuerte preocupación por las familias afectadas por las deportaciones masivas en Estados Unidos. En un mensaje breve desde Castel Gandolfo, señaló que miles de personas que han vivido durante años en el país sin causar problemas están siendo “castigadas injustamente”. Recordó que la Iglesia defiende la dignidad de quienes buscan una vida mejor.

Críticas del Vaticano a la política migratoria de Trump.

Llamado directo al público estadounidense

Hablando en inglés, el pontífice pidió a los fieles reflexionar sobre cómo se juzga al extranjero en su comunidad. Expertos consideran que su postura es una señal contundente hacia la Casa Blanca: el primer papa estadounidense no pretende suavizar sus posiciones ante el gobierno de Trump.

El Papa también mostró inquietud por reportes de centros de detención donde se ha limitado la labor pastoral. Muchas personas afectadas por las redadas son católicas, por lo que León XIV insistió en que se garantice atención espiritual en esos lugares.

Rechazo al uso de la fuerza contra Venezuela

El pontífice criticó las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones venezolanas en el Caribe. Afirmó que cualquier despliegue que aumente la tensión regional va en contra de los esfuerzos internacionales por mantener la paz, e instó a promover el diálogo como primera vía de solución.

A seis meses de su elección, analistas coinciden en que León XIV ha hecho de la migración y la lucha contra la pobreza los ejes centrales de su liderazgo. Aunque su estilo comunicativo es distinto al de Francisco, su mensaje continúa una tradición de más de un siglo en la Iglesia de protección al vulnerable.

