0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

ADVERTENCIA en Estados Unidos: Solo 10 trámites de la SSA siguen disponibles mientras continúa el cierre del Congreso

Las oficinas de la SSA operan con servicios limitados durante el cierre. Beneficiarios solo podrán realizar gestiones esenciales de manera presencial.

Dara Rojas
Solo trámites esenciales se atienden de forma presencial
Solo trámites esenciales se atienden de forma presencial | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

El cierre del Congreso en Estados Unidos ha generado preocupación entre millones de beneficiarios del Seguro Social. Aunque los pagos de jubilación, discapacidad y SSI continúan sin interrupciones, muchas oficinas operan con menos personal y algunos servicios presenciales se encuentran suspendidos.

Home Depot cerrará por feriados y retomará operaciones en Black Friday

PUEDES VER: Home Depot CONFIRMA fecha para CERRAR sus puertas en TODAS sus tiendas de EE. UU. en noviembre 2025

Aun así, la Administración del Seguro Social (SSA) mantiene atención para gestiones consideradas esenciales. Si necesitas trámites urgentes, es importante que sepas exactamente qué puedes hacer y qué no durante este periodo.

Seguridad social

Oficinas de la SSA operan con servicios limitados por el cierre del Congreso.

Trámites presenciales que SÍ puedes realizar

Estos servicios se mantienen porque afectan directamente la entrega de beneficios o la identidad del beneficiario:

  • Solicitud de beneficios (jubilación, discapacidad, SSI)
  • Presentar una apelación
  • Cambiar dirección o datos de depósito directo
  • Reportar un fallecimiento
  • Verificar o corregir estatus de ciudadanía
  • Solicitar o reemplazar una tarjeta del Seguro Social
  • Reportar pagos faltantes o tramitar pagos críticos
  • Cambiar beneficiario representante
  • Informar cambios de vivienda o ingresos (SSI)

Trámites que NO se están atendiendo en oficinas

Algunos procesos fueron suspendidos temporalmente:

  • Reemplazo de tarjetas de Medicare
  • Actualización de registros de ingresos
  • Impresión de cartas de comprobante de ingresos

Sin embargo, puedes completar muchos de ellos en línea si tienes tu cuenta en My Social Security, donde podrás descargar documentos, solicitar una nueva tarjeta o revisar tu historial de beneficios sin ir a una oficina.

Antes de ir a una oficina

No todas están abiertas completamente. Para confirmar servicios disponibles cerca de ti:

  • Usa el localizador de oficinas con tu código postal
  • Revisa la página oficial de Cierres y Emergencias de la SSA

¿Qué hacer si necesitas asistencia urgente?

Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar si está abierta o si solo ofrece atención telefónica:

  • Utiliza el localizador de oficinas ingresando tu código postal
  • Revisa la página oficial de Cierres y Emergencias de la SSA

También puedes llamar al 1-800-772-1213 (opción 7 para español). Se sugiere paciencia, ya que hay tiempos de espera elevados debido al personal reducido.

El cierre del Congreso continúa afectando a distintas agencias federales y, aunque el Seguro Social se mantiene en funcionamiento, sus servicios operan con recursos limitados. Por ello, es fundamental que los beneficiarios conozcan de antemano qué trámites están habilitados para evitar retrasos o viajes innecesarios.

Mientras esperan una resolución política que permita volver a la normalidad, los usuarios pueden apoyarse en los servicios digitales, los cuales se han convertido en la herramienta más rápida y segura para gestionar su información personal y garantizar la continuidad de sus beneficios.

Lo más visto

  1. Walmart ANUNCIA su Black Friday 2025 con REBAJAS HISTÓRICAS: estas son las ofertas del año

  2. ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias

  3. ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano