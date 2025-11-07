- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Garcilaso
- Sporting Cristal vs Cienciano
- Cusco vs Sport Boys
- Lista de convocados de Perú
- El Salvador vs Colombia
- Egipto vs Venezuela
- México vs Costa de Marfil
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ADVERTENCIA en Estados Unidos: Solo 10 trámites de la SSA siguen disponibles mientras continúa el cierre del Congreso
Las oficinas de la SSA operan con servicios limitados durante el cierre. Beneficiarios solo podrán realizar gestiones esenciales de manera presencial.
El cierre del Congreso en Estados Unidos ha generado preocupación entre millones de beneficiarios del Seguro Social. Aunque los pagos de jubilación, discapacidad y SSI continúan sin interrupciones, muchas oficinas operan con menos personal y algunos servicios presenciales se encuentran suspendidos.
PUEDES VER: Home Depot CONFIRMA fecha para CERRAR sus puertas en TODAS sus tiendas de EE. UU. en noviembre 2025
Aun así, la Administración del Seguro Social (SSA) mantiene atención para gestiones consideradas esenciales. Si necesitas trámites urgentes, es importante que sepas exactamente qué puedes hacer y qué no durante este periodo.
Oficinas de la SSA operan con servicios limitados por el cierre del Congreso.
Trámites presenciales que SÍ puedes realizar
Estos servicios se mantienen porque afectan directamente la entrega de beneficios o la identidad del beneficiario:
- Solicitud de beneficios (jubilación, discapacidad, SSI)
- Presentar una apelación
- Cambiar dirección o datos de depósito directo
- Reportar un fallecimiento
- Verificar o corregir estatus de ciudadanía
- Solicitar o reemplazar una tarjeta del Seguro Social
- Reportar pagos faltantes o tramitar pagos críticos
- Cambiar beneficiario representante
- Informar cambios de vivienda o ingresos (SSI)
Trámites que NO se están atendiendo en oficinas
Algunos procesos fueron suspendidos temporalmente:
- Reemplazo de tarjetas de Medicare
- Actualización de registros de ingresos
- Impresión de cartas de comprobante de ingresos
Sin embargo, puedes completar muchos de ellos en línea si tienes tu cuenta en My Social Security, donde podrás descargar documentos, solicitar una nueva tarjeta o revisar tu historial de beneficios sin ir a una oficina.
Antes de ir a una oficina
No todas están abiertas completamente. Para confirmar servicios disponibles cerca de ti:
- Usa el localizador de oficinas con tu código postal
- Revisa la página oficial de Cierres y Emergencias de la SSA
¿Qué hacer si necesitas asistencia urgente?
Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar si está abierta o si solo ofrece atención telefónica:
- Utiliza el localizador de oficinas ingresando tu código postal
- Revisa la página oficial de Cierres y Emergencias de la SSA
También puedes llamar al 1-800-772-1213 (opción 7 para español). Se sugiere paciencia, ya que hay tiempos de espera elevados debido al personal reducido.
El cierre del Congreso continúa afectando a distintas agencias federales y, aunque el Seguro Social se mantiene en funcionamiento, sus servicios operan con recursos limitados. Por ello, es fundamental que los beneficiarios conozcan de antemano qué trámites están habilitados para evitar retrasos o viajes innecesarios.
Mientras esperan una resolución política que permita volver a la normalidad, los usuarios pueden apoyarse en los servicios digitales, los cuales se han convertido en la herramienta más rápida y segura para gestionar su información personal y garantizar la continuidad de sus beneficios.
- 1
Walmart ANUNCIA su Black Friday 2025 con REBAJAS HISTÓRICAS: estas son las ofertas del año
- 2
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
- 3
ALERTA con el programa SNAP: esto se sabe sobre la liberación de beneficios, el CALENDARIO de los pagos para noviembre y más
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50