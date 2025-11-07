ADVERTENCIA en Estados Unidos: Solo 10 trámites de la SSA siguen disponibles mientras continúa el cierre del Congreso

El cierre del Congreso en Estados Unidos ha generado preocupación entre millones de beneficiarios del Seguro Social. Aunque los pagos de jubilación, discapacidad y SSI continúan sin interrupciones, muchas oficinas operan con menos personal y algunos servicios presenciales se encuentran suspendidos.

Aun así, la Administración del Seguro Social (SSA) mantiene atención para gestiones consideradas esenciales. Si necesitas trámites urgentes, es importante que sepas exactamente qué puedes hacer y qué no durante este periodo.

Oficinas de la SSA operan con servicios limitados por el cierre del Congreso.

Trámites presenciales que SÍ puedes realizar

Estos servicios se mantienen porque afectan directamente la entrega de beneficios o la identidad del beneficiario:

Solicitud de beneficios (jubilación, discapacidad, SSI)

Presentar una apelación

Cambiar dirección o datos de depósito directo

Reportar un fallecimiento

Verificar o corregir estatus de ciudadanía

Solicitar o reemplazar una tarjeta del Seguro Social

Reportar pagos faltantes o tramitar pagos críticos

Cambiar beneficiario representante

Informar cambios de vivienda o ingresos (SSI)

Trámites que NO se están atendiendo en oficinas

Algunos procesos fueron suspendidos temporalmente:

Reemplazo de tarjetas de Medicare

Actualización de registros de ingresos

Impresión de cartas de comprobante de ingresos

Sin embargo, puedes completar muchos de ellos en línea si tienes tu cuenta en My Social Security, donde podrás descargar documentos, solicitar una nueva tarjeta o revisar tu historial de beneficios sin ir a una oficina.

Antes de ir a una oficina

No todas están abiertas completamente. Para confirmar servicios disponibles cerca de ti:

Usa el localizador de oficinas con tu código postal

Revisa la página oficial de Cierres y Emergencias de la SSA

¿Qué hacer si necesitas asistencia urgente?

Antes de acudir a una oficina, se recomienda verificar si está abierta o si solo ofrece atención telefónica:

También puedes llamar al 1-800-772-1213 (opción 7 para español). Se sugiere paciencia, ya que hay tiempos de espera elevados debido al personal reducido.

El cierre del Congreso continúa afectando a distintas agencias federales y, aunque el Seguro Social se mantiene en funcionamiento, sus servicios operan con recursos limitados. Por ello, es fundamental que los beneficiarios conozcan de antemano qué trámites están habilitados para evitar retrasos o viajes innecesarios.

Mientras esperan una resolución política que permita volver a la normalidad, los usuarios pueden apoyarse en los servicios digitales, los cuales se han convertido en la herramienta más rápida y segura para gestionar su información personal y garantizar la continuidad de sus beneficios.