ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio importante que afectará a miles de inmigrantes que dependen de la autorización laboral para poder trabajar legalmente en el país.

A partir del 30 de octubre de 2025, la agencia dejará de otorgar extensiones automáticas a ciertos permisos de trabajo (EAD Card), modificando un beneficio que durante años permitió a muchos trabajadores extranjeros continuar sus empleos mientras su solicitud de renovación estaba en proceso.

Fin de la renovación automática de permisos de trabajo en EE. UU.

Por este motivo, USCIS dejará de renovar automáticamente tu permiso de trabajo en EE. UU.

Hasta ahora, los solicitantes de asilo, los beneficiarios de cancelación de remoción y las personas en proceso de obtener la residencia podían disfrutar de extensiones automáticas de hasta 540 días en sus permisos de trabajo. Esto les aseguraba no interrumpir su actividad laboral mientras USCIS evaluaba la renovación. Con la nueva norma, la extensión automática dejará de aplicarse en la mayoría de los casos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la medida se debe a que la agencia busca reforzar las verificaciones de antecedentes penales y migratorios, garantizando que solo los solicitantes que cumplen con todos los requisitos mantengan su autorización de empleo. Además, el cambio pretende reducir el riesgo de fraude y proteger la seguridad nacional.

Recomendaciones clave para inmigrantes que quieran renovar su EAD card sin interrupciones

Para los inmigrantes que dependen de su permiso de trabajo, esta modificación representa un desafío importante. A partir de ahora, los trabajadores deberán esperar la aprobación formal de su renovación antes de reincorporarse legalmente a sus empleos si su EAD Card ha vencido.

Expertos en inmigración aconsejan presentar la solicitud de renovación con suficiente anticipación. USCIS recomienda enviarla al menos 180 días antes de la fecha de vencimiento del permiso actual para minimizar el riesgo de interrupciones laborales.

Es importante destacar que existen excepciones limitadas. Las extensiones establecidas por la ley o publicadas específicamente en el Registro Federal para ciertos documentos relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS) seguirán vigentes.

Además, esta medida no tiene efecto retroactivo, por lo que los permisos de trabajo que hayan recibido una extensión automática antes del 30 de octubre de 2025 conservarán su validez.