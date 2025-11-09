ICE aterra a inmigrantes: detienen a padre de familia en Arizona cuando se dirigía a trabajar

La política migratoria de la administración de Donald Trump ha llevado a miles de testimonios de inmigrantes que, en muchísimos casos, son arrancados de sus familias por agentes de ICE, escenas que han dividido a Estados Unidos entre quienes apoyan las medida del gobierno federal, como de aquellos que las condenan tajantemente.

Recientemente, ha causado conmoción en Arizona el arresto de un padre de familia migrante quien fue detenido por las autoridades locales y luego puesto a disposición de ICE tras asegurar el padre de hijos no contaba con identificaciones válidas para circular libremente.

¿Qué pasó con Luis Fernando Cibrián Medina?

Luis Fernando Cibrián Medina, como todos los días, salía muy temprano por la mañana para ir a su trabajo y proveer el sustento para su familia, pero, en una parada de tráfico cualquiera, el sujeto fue arrestado por alguaciles del condado Pinal, Arizona, cuando el reloj promediaba las 7:20 de la mañana del 4 de noviembre de 2025.

"Es un buen papá, y un buen esposo, provee todo para nosotros, él trae el dinero a la casa", dijo a Telemundo Arizona Priscilla Cibrián, esposa de Luis Fernando: "Estaba llorando mucho, no se ha bañado, está durmiendo en el piso", dijo entre lágrimas al relatar la situación de su esposo entre rejas.

Pero, ¿Por qué la arrestaron? De acuerdo al reporte de las autoridades, la detención se dio porque la camioneta que conducía tenía la placa obstruida, con luces sin funcionamiento, además de contar con identificaciones inválidas, por lo que fue puesto de inmediato bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿Qué hacer ante un operativo contra migrantes?

Este operativo fue una colaboración entre autoridades de Pinal con ICE, por lo que el Consulado de México en Phoenix, Arizona, aconseja lo siguiente a la comunidad migrante para que no se vea afectada por esta política:

"Portar siempre una identificación válida y actualizada. Mantener la calma y actuar con respeto ante cualquier autoridad. Evitar circular o permanecer en esas zonas, salvo que se estrictamente necesario".