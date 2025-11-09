- Hoy:
Tensión en Walmart: mujer que llevaba a niño fue arrestada mientras robaba en tienda de Canandaigua
La mujer en cuestión llevaba un menor mientras realizaba el robo con el cual tenía una orden de restricción. El hurto, además, contó con dos compinches más.
Agentes de seguridad de Rochester arrestaron a una mujer que hoy enfrenta una serie de cargos luego de robar un establecimiento de Walmart en Canandaigua que, además llevaba consigo un niño pequeño para el cual no contaba con el permiso de la ley para estar cerca a él.
PUEDES VER: ATENCIÓN, venezolanos en Florida: miles podrán ser deportados por ICE al acabar protecciones del TPS
Tensa situación en Walmart de Canandaigua
El arresto tuvo lugar el viernes 8 de noviembre de 2025 en horas de la tarde en Fairport. Christina Elizabeth McCloud-Evans, de 34 años, fue protagonista de un robo en el establecimiento de la popular cadena de supermercados ubicado en Recreation Drive, en el municipio de Hopewell.
De acuerdo a lo informado por la Oficina del Sheriff del Condado de Ontario y replicado por el portal FingerLakes, la mujer en cuestión actuó junto con otros dos cómplices al momento de llevarse mercancía de esta filial de Walmart. Las investigaciones determinaron que McCloud-Evans portaba un menor durante el atraco, del cual se llegó a conocer que tenía una orden de protección que le impedía acercarse o tener contacto con el niño.
Walmart es la cadena de supermercados más difundidas y famosas en los Estados Unidos.
Por ello, los cargos que enfrenta no solo los de hurto menor, también los de poner en peligro la integridad de un menor y, además, desacato criminal en segundo grado. Con todo ello, el destino de la mujer, de momento, fue el ser trasladada a la cárcel del condado de Ontario, donde estará detenida mientras espera su juicio ante el juez.
