TENSIÓN en Walmart: mujer de Ocala demanda a tienda en EE. UU. por caída en un pasillo que le causó DURADERAS LESIONES
Una mujer de Ocala, Florida, demandó a Walmart tras caerse en uno de sus pasillos, reclamando una indemnización superior a $50,000, sin incluir gastos legales.
Una mujer de Ocala, Florida, ha presentado una demanda legal contra Walmart en Estados Unidos tras resbalar y caer dentro de la tienda, lo que le ocasionó lesiones que, según ella, persisten hasta la fecha. Este caso destaca la importancia de la seguridad en los grandes minoristas y la responsabilidad legal por los accidentes ocurridos en sus instalaciones.
PUEDES VER: ALARMA en Misuri: Policía evacúa y cierra Walmart de Ferguson tras peligrosa llamada de amenaza
Mujer de Ocala demanda a Walmart en Estados Unidos por caída en un pasillo: detalles del incidente
De acuerdo con Ocala-News.com, Lekisha Johnson presentó su demanda contra Wal-Mart Stores East, LP, ante el Tribunal del Quinto Circuito Judicial del Condado de Marion el 2 de octubre. La denuncia indica que el accidente ocurrió el 29 de agosto de 2022 en la tienda ubicada en 2600 SW 19th Avenue, Ocala.
Según la información citada, Johnson "resbaló y cayó sobre una sustancia líquida" mientras caminaba por uno de los pasillos del establecimiento. Tras la caída, la mujer afirma haber sufrido lesiones que la han afectado de manera continua durante años.
Johnson reclama más de 50,000 dólares en indemnización, sin contar los honorarios legales.
Walmart USA enfrenta acusaciones de negligencia por condiciones peligrosas
Los abogados de Johnson sostienen que Walmart Estados Unidos tenía la obligación de advertir a sus clientes sobre cualquier "condición latente" que conociera o debiera haber conocido. Además, afirman que el minorista estaba al tanto del riesgo y no tomó las medidas preventivas correspondientes.
De acuerdo con Ocala-News.com, Johnson solicita una indemnización que supera los $50,000, sin incluir los honorarios legales.
Implicaciones legales y seguridad en las tiendas minoristas de Estados Unidos
Los incidentes como el de Johnson subrayan la responsabilidad de los minoristas en prevenir accidentes por resbalones y caídas. Las demandas por accidentes en tiendas son frecuentes en Florida, especialmente cuando se demuestra que el establecimiento conocía o debería haber conocido las condiciones peligrosas.
Este caso podría servir de advertencia a otros minoristas sobre la necesidad de mantener condiciones seguras para clientes y empleados, y resalta la importancia de la seguridad en Walmart de Ocala.
