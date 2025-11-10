Recientemente, un jurado del condado de Sedgwick, en Estados Unidos, decidió absolver a un hombre de la acusación más seria relacionada con un tiroteo que dejó como resultado la parálisis de un adolescente. Vale mencionar que esta drástica decisión se llevó a cabo en un contexto de creciente atención sobre la violencia armada y sus consecuencias devastadoras en la comunidad. A continuación, los detalles.

Tiroteo en Walmart: hombre es absuelto del intento de asesinato, pero recibe sentencia por otro cargo

'KSN.COM' y las autoridades señalaron que Rubén Contreras fue absuelto del cargo de intento de asesinato en primer grado; sin embargo, sí fue hallado culpable de agresión con agravantes. Su situación complicada se dio luego de reportarse un tiroteo el 11 de mayo de 2024, en las afueras de un Walmart en Goddard.

Según los documentos judiciales de este caso, se informó que este caso se dio luego que un grupo de adolescentes participara en un juego llamado "asesinos senior", donde se simulaban disparos con pistolas de agua. Anakin Zehring, de 18 años, y otros dos jóvenes utilizaron una pistola de gel, un juguete que lanza bolitas de polímero.

Una de estas bolitas impactó en la hija de Contreras, quien alertó a su padre. Al llegar al establecimiento, Contreras disparó contra Zehring mientras este se retiraba en su vehículo. Durante su testimonio, el acusado señaló su acción fue en defensa propia y de su hija, argumentando no saber que el arma era un juguete.

Por su parte, los fiscales sostuvieron que Contreras era consciente de que su hija no había sido herida por un proyectil real, y el propio Contreras admitió no haber visto el arma. No obstante, mencionó haber escuchado un sonido de "clic", similar al de un estante o una revista, y que uno de los adolescentes exclamó: "¡A por ella!". "No iba a esperar a ver qué significaba 'conquistarla'", comentó el hombre.

Por su lado, la madre de Zehring brindó una actualización sobre el estado de salud de su hija tras el incidente. Antes de que se presentaran los alegatos finales, el juez determinó que el jurado no podía considerar la defensa legítima, lo que llevó al abogado de Contreras a solicitar la anulación del juicio.

¿Cuál es la situación de Contreras tras ataque a adolescente?

Por otro lado, es bueno saber que el jurado tomó conocimiento del caso el último jueves por la tarde y con ello, tienen la posibilidad de evaluar un cargo de intento de asesinato en segundo grado, en vez de optar por el de primer grado.

Vale precisar que se ha reprogramado una actualización de estado para el 20 de enero del 2026, donde se determinará la fecha exacta de la sentencia para este reporte.