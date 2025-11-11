MUCHA ATENCIÓN consumidores en Walmart: así serán los horarios de atención por el Día de los Veteranos 2025

El Día de los Veteranos 2025, que se conmemora el martes 11 de noviembre, es un feriado federal en Estados Unidos, durante el cual numerosas empresas y oficinas gubernamentales permanecen cerradas en honor a los veteranos de guerra. No obstante, muchas tiendas privadas, entre ellas Walmart, mantendrán sus operaciones habituales.

Para quienes se preguntan si Walmart estará abierto en el Día de los Veteranos, la respuesta es sí: la cadena funcionará con su horario normal en la mayoría de sus sucursales a nivel nacional.

La tienda gigante de retail ha confirmado que todas sus tiendas estarán operativas de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. el 11 de noviembre, aunque este horario puede variar dependiendo de la localidad. Si planeas hacer tus compras ese día, te recomendamos verificar los horarios locales a través del sitio web o la aplicación de Walmart para evitar inconvenientes.

Walmart y sus gasolineras estarán abiertas

Además de sus tiendas, Walmart mantendrá operativas sus gasolineras durante el Día de los Veteranos. Los clientes podrán repostar combustible sin inconvenientes y recibir atención según el horario habitual de cada estación.

Los horarios de atención de Walmart por el Día de los Veteranos.

Cabe destacar que las estaciones de servicio de Walmart contarán con pago en el surtidor disponible las 24 horas, lo que permitirá a los usuarios llenar el tanque en cualquier momento, incluso cuando no haya personal presente.

Aunque el Día de los Veteranos no es una fecha con promociones especiales de Walmart, muchas personas podrán aprovechar el día libre para comprar productos esenciales o adelantar las compras navideñas. Las gasolineras estarán abiertas como siempre, lo que brinda comodidad a quienes necesiten repostar combustible para sus viajes.

Ofertas disponibles durante el Día de los Veteranos en Walmart

Si bien Walmart no ha anunciado ofertas específicas para el Día de los Veteranos 2025, los compradores podrán aprovechar los descuentos regulares de noviembre. La cadena ya ha comenzado a lanzar sus promociones anticipadas de Black Friday, por lo que el Día de los Veteranos puede ser una excelente oportunidad para encontrar descuentos en electrónica, ropa, electrodomésticos y más.

Entre las categorías con mayores rebajas se encuentran televisores, computadoras portátiles, tabletas, aspiradoras, utensilios de cocina, y artículos para el hogar. Aunque no haya una venta exclusiva para esta fecha, las ofertas de noviembre estarán disponibles, y los clientes podrán aprovechar los descuentos en una amplia variedad de productos. Sin duda, Walmart será un buen destino para adelantar las compras navideñas o aprovechar los precios bajos de fin de año.