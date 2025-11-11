El famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center ya llegó a Manhattan, marcando de esta manera el inicio oficial de la temporada festiva en Nueva York, en Estados Unidos. Este icónico símbolo, que atrae a miles de visitantes cada año, se erige como un punto de encuentro para locales y turistas que buscan disfrutar del ambiente navideño. ¿Cuándo será el encendido del árbol y la ceremonia principal?

Encendido del árbol de Navidad Rockefeller: fecha y hora del evento en Nueva York

Según información compartida por CNN, el árbol de Navidad de este año, un imponente abeto noruego de 23 metros de altura, llegó desde East Greenbush, un suburbio de Albany, en el norte de Nueva York. Luego de ser talado esta semana, el árbol recorrió aproximadamente 240 kilómetros en un camión de plataforma, capturando la atención de toda la comunidad a lo largo de su trayecto.

La mayor afluencia de público se reportó en el emblemático Rockefeller Plaza, donde trabajadores usaron grúas para izar el árbol de 11 toneladas frente a la famosa pista de patinaje. El majestuoso árbol será adornado con más de 50.000 luces LED multicolores de bajo consumo y coronado con una estrella Swarovski que pesa más de 400 kilogramos.

Cabe mencionar que el encendido del árbol está programado para el 3 de diciembre, durante una transmisión en vivo presentada por la reconocida artista de música country Reba McEntire. La exhibición será hasta mediados de enero 2026, momento en el cual el árbol será transformado en madera para ser usada en la construcción de viviendas asequibles, iniciativa de la organización Habitat for Humanity.

Vale resaltar que el árbol fue donado por Judy Russ y su familia, quienes revelaron que fue plantado por los bisabuelos de su esposo en la década de 1920. 2Es increíble que ahora se haya convertido en el centro de la Navidad de la ciudad de Nueva York", señaló Russ en una entrevista con la emisora 1010 WINS, la cual fue compartida por CNN.

¿Cuándo se colocó el primer árbol de Navidad del Rockerfeller Center?

Por otro lado, es importante saber que el primer árbol del Rockefeller Center tuvo su debut en 1931, cuando los trabajadores decidieron izarlo como parte de un símbolo de esperanza durante la Gran Depresión.

Este abeto balsámico, que alcanzaba aproximadamente seis metros de altura, fue decorado con guirnaldas elaboradas a mano por las familias de los obreros. La tradición se consolidó en 1933, año en el que se realizó la primera ceremonia oficial de encendido del árbol, marcando el inicio de una celebración que se ha vuelto emblemática en la ciudad de Nueva York.