Starbucks desvela su colección de Navidad 2025, y la "Teddy Bear Cup" ya es viral en EE. UU.: cómo conseguirla y cuánto cuesta

La temporada navideña de Starbucks llega más temprano que nunca en 2025, y los fanáticos de la cadena en Estados Unidos ya tienen algo que les roba la atención: la "Teddy Bear Cup", una taza con diseño de osito que se ha vuelto tendencia en redes sociales. Este nuevo artículo forma parte de la colección navideña de Starbucks y promete convertirse en un imprescindible para coleccionistas y amantes del café.

¿Cuánto cuesta la "Teddy Bear Cup", el vaso de osito que está conquistando Instagram?

Starbucks ha presentado un vaso de vidrio de 20 onzas con sorbete incluido, diseñado como un osito con gorrito verde estilo "stocking cap". La compañía describe este diseño como un ícono de la temporada festiva: "Forma parte de nuestra colección navideña 2025, pensada para disfrutar de tu cold brew o bebida fría favorita", aseguró Starbucks.

Con un precio de $29.95 en EE. UU., esta taza no solo es práctica, sino también un objeto de deseo. En redes sociales, los seguidores reaccionan con entusiasmo: "Odio el café, pero me compraría uno solo por esto", comentó una usuaria en Instagram. Otra añadió: "Es demasiado cute… lo necesito".

La temporada navideña llegó antes para los fans y coleccionistas de tazas de Starbucks.

¿Cómo obtener la "Bearista Cup" y toda la colección navideña en Starbucks?

La colección de Navidad 2025 de Starbucks, que incluye la popular "Teddy Bear Cup", estará disponible en todas las tiendas a partir del jueves 6 de noviembre. Además del vaso de oso, la línea ofrece otras opciones festivas:

Tumbler blanco con detalles dorados: $21.95

Tumbler con diseño de perrito navideño: $24.95

Red Cup y mini tazas clásicas: $12.95

Starbucks asegura que todos los productos pueden usarse para disfrutar de tu bebida favorita directamente en ellos. La cadena también destaca que cada pieza incluye colores festivos, detalles dorados y diseños únicos, pensados para celebrar la temporada navideña con estilo.

Si quieres ser uno de los primeros en tener la "Teddy Bear Cup", lo mejor es visitar una tienda Starbucks el 6 de noviembre y no perder tiempo, ya que se espera que se agoten rápidamente debido a su alta demanda.