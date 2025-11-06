ATENCIÓN compradores en Walmart: estas son las primeras ofertas del Black Friday 2025 disponibles desde el 14 de noviembre en EE. UU.

Walmart ha dado el primer gran paso hacia la temporada más esperada del año: el Black Friday 2025. La cadena de retail reveló oficialmente las ofertas del Evento 1, que estarán disponibles desde el 14 de noviembre por tiempo limitado, con descuentos de hasta el 60% en miles de productos. Esta es la oportunidad perfecta para renovar la casa o adelantar las compras navideñas.

Con esta movida, Walmart deja claro que el espíritu navideño ya comenzó. Según John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart en Estados Unidos, "Durante años, Walmart ha dominado el Black Friday, y este año lo demostramos" con rebajas en tecnología, juguetes, moda y artículos para el hogar.

Primeras ofertas del Evento 1 de Black Friday

El Evento 1 del Black Friday 2025 marca el inicio de tres grandes etapas de descuentos que Walmart desplegará en noviembre y diciembre. Tanto en tiendas físicas como en línea, los clientes podrán encontrar promociones en marcas codiciadas como Apple, Dyson, LEGO, Levi’s, Barbie y Calvin Klein. Entre los productos destacados se encuentran:

Las primeras ofertas de Walmart para el Black Friday 2025.

Televisor TCL QLED 4K de 98 pulgadas: de US$1,798 a US$998

de 98 pulgadas: de a Aspiradora Dyson V12 Detect Slim : US$399.99

: Set de juego Barbie : US$12

: Vaqueros Levi’s Signature : US$15

: Botas altas Scoop : US$30

: Vehículo eléctrico Ford 24 V: US$299.99

Compras rápidas y experiencias navideñas en Walmart

Además de los descuentos, Walmart promete una experiencia de compra más rápida y personalizada. Los clientes podrán elegir entre recogida en tienda, entrega exprés en 30 minutos o envío en dos días, facilitando las compras durante la fiebre navideña.

Para darle un toque de fantasía a la temporada, la marca presentó WhoKnewVille, un colorido universo inspirado en el Dr. Seuss que servirá de escenario para las promociones y anuncios navideños, ofreciendo a los clientes una experiencia divertida y mágica mientras aprovechan las ofertas del Black Friday 2025.