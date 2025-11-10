Recientemente, un Walmart y un Sam's Club de Estados Unidos reabrieron sus puertas luego de ser evacuados el domingo 9 de noviembre por la tarde. La inesperada medida se tomó como precaución ante una situación que generó preocupación entre los clientes y los trabajadores de las tiendas.

Tras las verificaciones, ambos establecimientos retomaron sus operaciones. A continuación, todo lo que se sabe de este incidente en el país americano.

Walmart y Sam's Club reabrieron tras ser EVACUADOS de inmediato ante posible amenaza

Recientemente, la policía de Ferguson sorprendió al emitir un comunicado a través de las redes sociales informando sobre la evacuación de las tiendas Walmart y Sam's Club, ambas situadas en West Florissant Avenue. En dicho informe, se exhortó a la ciudadanía y el personal que se mantuviera alejada de la zona.

"La policía y los bomberos de Ferguson están colaborando en la evacuación de las tiendas Walmart y Sam's Club ubicadas en West Florissant Avenue", se lee en la publicación de la entidad. No obstante, a partir de las 15:00 horas, ambas tiendas decidieron reabrir sus puertas al público, mientras que vehículos patrulleros se mantenían en la zona para garantizar la seguridad.

Según las autoridades y el medio 'firstalert4', el mensaje de advertencia se dio a la 1 de la tarde, cuando se recibió una llamada que advertía sobre una posible amenaza en Walmart.

Como medida de precaución, se procedió a evacuar ambos establecimientos para que los servicios de emergencia pudieran realizar las inspecciones pertinentes. Pese al cierre temporal de estas tiendas en la nación americana, el resto de los comercios del centro comercial continuaron operando sin inconvenientes. No se brindó más detalles al respecto.

Otro caso de evacuación en Walmart

Por otro lado, es bueno saber que la tienda Walmart ha estado en el ojo público por sus constantes evacuaciones. Hace poco arrestaron a un hombre que amenazó con "matar a todos" en un local y provocó evacuación.

El 6 de noviembre, varios agentes de seguridad evacuaron de forma rápida el Walmart en Woodbridge y reportaron el arresto oportuno de un hombre que lanzaba amenazas alarmantes en el establecimiento. La policía local y los medios, tales como 'nj1015.com' señalaron que no se encontró ninguna arma durante la intervención del individuo.