Insólito caso. Recientemente, se llevó a cabo una intensa confrontación en una tienda Walmart, ubicada en Highland Drive, en Jonesboro, Estados Unidos. A pesar de la magnitud del altercado y la gravedad del asunto, las autoridades locales salieron al frente para informar que no se realizaron detenciones tras el incidente. ¿Qué más se sabe al respecto? AQUÍ te compartimos más información.

Fuerte pelea al interior de Walmart en la que varios empleados fueron agredidos

Este miércoles 5 de noviembre, la policía de Jonesboro informó sobre un inesperado momento de violencia que generó gran alarma entre los clientes y trabajadores de una tienda Walmart USA.

Se reveló que la entidad policial atendió un llamado de emergencia a las 17:19 horas en el Walmart de Highland Drive, en EE. UU., donde se reportó una pelea entre 15 personas en el interior del local. Según la última llamada al 911, se conoció que algunos de los participantes mencionaron la posibilidad de estar armados. No obstante, no se compartieron más detalles.

Asimismo, las autoridades agregaron que, a partir de las 5:26 p. m., todos los grupos se dispersaron tras lo sucedido. Mediante las grabaciones compartidas en redes sociales y por los diversos portales internacionales, se evidenció la agresiva pelea en la que varios trabajadores de la empresa americana terminaron en el suelo.

¿Walmart es el supermercado más concurrido en Estados Unidos? Esto se sabe

'El Tiempo' y otros medios han señalado que Walmart, a diferencia de otros, es reconocida a nivel global por sus atractivas ofertas y la gran afluencia de clientes que recibe a diario.

Asimismo, en la nación de Trump el establecimiento se destaca por ser popular y por la cantidad de ofertas que lanza para el beneficio de sus consumidores. Además, se caracteriza por ofrecer precios bajos todos los días, ya sea en físico o de manera virtual.