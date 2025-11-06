Recientemente, un joven de 23 años falleció el último lunes 3 de noviembre, en un trágico accidente de motocicleta en el condado de Lebanon, en Estados Unidos. Jarret Eisenhower, quien contaba con esa edad, no pudo evitar sufrir consecuencias y múltiples traumatismos por un objeto contundente, lo que llevó a las autoridades a clasificar su lamentable muerte como un accidente. ¿Qué más se sabe sobre el caso? AQUÍ los detalles.

Walmart de Lebanon: reportan el fallecimiento de joven tras grave accidente en motocicleta

Recientemente, se difundieron más datos sobre la triste pérdida de un joven de apenas 23 años en el condado de Lebanon, EE. UU. Según reportes de medios internacionales, se reportó un accidente de motocicleta que se llevó a cabo aproximadamente a las 3:45 p. m. en la intersección de Joel Drive y North 15th Avenue, en North Lebanon Township, tal como señaló el central de emergencias de dicho estado.

La única moto implicada en el incidente pertenecía al joven Eisenhower, quien se desplazaba hacia el norte por la 15.ª Avenida, procedente de la calle Cumberland. Se difundió que, en un momento dado, él perdió el control y se salió de la vía, impactando contra un poste telefónico ubicado en la esquina noreste de la intersección.

El jefe de policía regional del condado de Lebanon, Timothy Knight confirmó los datos, pero no se ha determinado la velocidad a la que viajaba Eisenhower. Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración de testigos que hayan presenciado el accidente o que hayan visto a Eisenhower en su motocicleta en la zona en el momento del suceso.

¿Cómo comunicarse con la policía si se conoce algún dato adicional de este lamentable caso?

Las autoridades aseguraron que todos los interesados pueden comunicarse con la policía a través de Crime Watch.

En tanto, es bueno precisar que este triste accidente se produjo las cercanías de una tienda Walmart, en una zona comercial activa. La policía sigue con la investigación y se espera que emita un informe detallado al respecto. No obstante, son varios accidentes que se reportan en los alrededores y al interior de la empresa estadounidense.