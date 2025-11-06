Aviso importante: recientemente, la administración de Donald Trump sorprendió al anular aproximadamente 80.000 visas de no inmigrante, esto desde la toma de posesión del mandatario desde el 20 de enero.

La radical medida se ha tomado en torno a los delitos que cometen ciertos extranjeros y que incluyen desde conducir en estado de ebriedad hasta agresión y robo, tal como mencionó un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. AQUÍ más detalles. ¿A quiénes afecta?

Funcionario evidencia a Trump y anuncia decisión con estas visas

'Reuters' y otros portales informaron sobre la situación actual en EE. UU. y la magnitud de las revocaciones de visas en la nación de Trump, las cuales fueron reportadas inicialmente por el Washington Examiner. Hasta el momento, se evidencia una intensa represión migratoria que comenzó con la llegada de Trump a la presidencia.

Funcionario evidencia a Trump y anuncia decisión con estas visas.

Y es que, durante su gestión, se ha deportado sin precedentes a una gran cantidad de inmigrantes, incluyendo a aquellos con visas válidas. Asimismo, la administración del republicano ha decidido implementar una política más rigurosa contra los extranjeros en la concesión de visados, un análisis exhaustivo de las redes y un proceso de revisión más detallado.

Al respecto, cerca de 16.000 revocaciones de visa se han venido relacionando con casos de conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que aproximadamente 12.000 correspondieron a agresiones y otras 8.000 a robos. "Estos tres delitos representaron casi la mitad de las revocaciones de este año", expresó un alto funcionario del Departamento de Estado a la prensa, quien solicitó permanecer en el anonimato.

¿Qué pasó en agosto con este tipo de visas y a quiénes afectó?

Bajo este contexto, es importante recordar que en el mes de agosto un portavoz del Departamento de Estado comunicó que se habían revocado más de 6.000 visas de estudiante por exceder el tiempo de estancia permitido y por violaciones legales, incluyendo un reducido número por "apoyo al terrorismo"

Asimismo, en septiembre, el departamento anunció la revocación de visas a al menos seis individuos debido a comentarios en redes sociales relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Ahora, aumentó la cantidad de las visas de no inmigrantes revocadas.